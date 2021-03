Zaprešićki policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjom državljankom BiH i 46-godišnjom hrvatskom državljankom. Osumnjičene su da su sa, za sada još jednom nepoznatom ženom, krale kartice i dizale novac s bankomata.

One su 2. ožujka ove godine oko 11:15 na autobusnoj stanici u Ulici Ante Starčevića u Zaprešiću prišle ženi te joj iz torbice ukrale novčanik s novcem, dokumentima i bankovnom karticom. Otprilike sat vremena nakon krađe otišle su do bankomata u Ilici i s ukradenom karticom podigle novac.

Nekoliko minuta nakon te prve krađe u Ulici Ante Starčevića, ponovile su krađu na relaciji između Ulice Mihovila Krušlina i Trga mladosti. Prišle su ženi i iz torbice ukrale novčanik s dokumentima i bankovnim karticama. Nedugo nakon te krađe, na obližnjem bankomatu u Ulici Ante Starčevića u Zaprešiću pomoću ukradenih kartica s računa pokradene žene su pokušale podignuti novac, no u tome nisu uspjele. Nakon toga su otišle.

Policija objavila snimku

Isti dan, oko 14:40 u Zaprešiću, na Trgu mladosti, još jednoj ženi su iz ruksaka ukrale novčanik s novcem, dokumentima i bankovnim karticama. Desetak minuta kasnije, na obližnjem bankomatu na Trgu dr. Franje Tuđmana s bankovnog računa pokradene žene su podigle novac. Potom su otišle do drugog bankomata u Ulici Ksavera Šandora Đalskoga, gdje su s drugom bankovnom karticom pokradene pokušale podignuti novac, no nisu uspjele.



Četiri dana kasnije, 6. ožujka oko 10:30 sati su došle do tržnice u Tržnoj ulici u Zaprešiću, prišle ženi i ukrale joj novčanik s novcem, bankovnom karticom i dokumentima. Nešto kasnije zajedno su došle do bankomata u Ulici Ksavera Šandora Đalskoga i s ukradenom karticom s računa pokradene žene pokušale podignuti novac. Nisu uspjele pa su otišle.



Materijalna šteta pričinjena ovim krađama iznosi oko 5400 kuna. Osumnjičene su pritvorene uz posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policija traga za trećom nepoznatom ženskom osobom.