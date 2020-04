Nova blamaža našega sudstva na splitskom Županijskom sudu, gdje su u pravomoćnoj pesudi preinačili prvostupanjsku presudu koristeći krivi datum nesreće. Riječ je o obitelji Matas koja vodi pravnu bitku s tvrtkom Cestar zbog pogibije muža 2015. godine.

Andrija Matas stradao je u nesreći 10. studenog 2015. Poginuo je na radnom mjestu. Ali u pravnoj borbi njegove obitelji splitski Županijski sud taj datum ne vidi.

Anđelija Matas iz Kaštel Gomilice kaže da je prvostupanjska presuda bila u njezinu korist, ali je Županijski sud donio presudu na temelju pogrešnog datuma, 23. 6. 2016. koji piše u presudi. Po prvoj presudi obitelji je trebalo biti isplaćeno više od 750.000 kuna. No, u drugoj presudi - potpuni obrat.

"Kažu da 21.6. počinje ljetni solsticij, da se nesreća dogodila 23. 6., da je bila super vidljivost, da je bio dan, a u prvostupanjskoj presudi je jasan datum i svjedoci i sve je jasno, da kad se desilo da je bila zima, da su ljudi svijetlili mobitelima, da je rasvjeta bila loša“, kaže Matas.

U spomen na tragediju na mjestu gdje je Andrija Matas poginuo obitelj je postavila ploču na kojoj jasno piše datum smrti - 10. studenog 2015. Odvjetnik koji je zastupao tvrtku Cestar, u kojoj je radio stradali Matas, o pogrešnom datumu kaže:

"Ja mislim što se tiče datuma, krivog datuma koji je naveden u presudi Županijskog suda, da to nema nikakve veze s nastankom predmetne nezgode, to je potpuno nevažna okolnost što su oni naveli krivi datum. Bitno je gledati kako je došlo do nezgode“, kaže odvjetnik Tihomir Luetić.

Sa splitskog Županijskog suda potvrđuju da je datum pogrešan: "Radi se o pravomoćnoj presudi koja se u odnosu na meritum temelji na pogrešci o utvrđenju datuma nastanka nezgode. Nažalost, s obzirom da se radi o pravomoćnoj presudi koja se ne može naknadno ispravljati, stranka svoja prava može ostvarivati podnošenjem izvanrednog pravnog lijeka nadležnom Vrhovnom sudu Republike Hrvatske".

Ministarstvo pravosuđa kaže nije ovlašteno ispitivati i ocjenjivati sudske odluke, niti može u konkretnom slučaju ispitivati je li sudac ili vijeće ispravno utvrdilo činjenično stanje. Sudske odluke, tvrde, može ispitivati sud u zakonom propisanom postupku.

"Išla je revizija Vrhovnom sudu i poduzet ću sve pravne korake da pravda dođe na svoje mjesto Još tamo radim, gledam te ljude svaki dan. Teško mi je, teško, za njih troje živim, ne dam se, imam dvoje unučadi, za to živim borim se“, kaže Anđelija Matas.

