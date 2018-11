Nastavljeno je suđenje Tomislavu Horvatinčiću, kojemu se po treći put sudi za izazivanje pomorske nesreće u kojoj su 2011. godine poginuli talijanski supružnici Salpietro.

Saslušanjem svjedokinje Anice Đerđa Dilber, koja je s Tomislavom Horvatinčićem bila na brodu u trenutku nesreće, te Borisa Seljanovskog, bivšeg istražitelja Lučke kapetanije Šibenik, na Općinskom sudu u Šibeniku u srijedu je nastavljeno suđenje zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću.

Treći svjedok, njemački nautičar Klaus Fuchs, koji je jedrilicom prvi prišao Horvatinčiću nakon nesreće, nije se odazvao pozivu na saslušanje pravdajući se poslom.

Anica Đerđa Dilber ostala je pri iskazu koji je dala prije sedam godina na šibenskom sudu.

"Plovili smo iz Tribunja prema Hvaru. U Tribunju smo tankali i obavili kupnju namirnica i krenuli. Tomo je upravljao na svom mjestu, sjedio je za upravljačem. Nakon što sam spremila namirnice, sjela sam na mjesto gdje sjedim kad plovimo. Nedugo nakon toga razgovarali smo, on je plovio i gledao naprijed, a ja sam gledala prema krmi jer je takva pozicija gdje sam sjedila. Nešto sam ga pitala, on mi nije odgovorio pa sam ga pogledala i vidjela da mu je glava klonila i da su mu ruke u neprirodnom položaju. Zazvala sam ga 'Tomo, Tomo' i protresla ga pa se prenuo. Izgledalo mi je kao da je nesvjestica, rukama se počeo pridržavati za komandnu ploču i neposredno nakon toga začula sam udarac i sve ono što je već slijedilo" kazala je Dilber pred vijećem kojim presjeda sudac Ivan Jurišć.

"Bila sam u šoku, pala sam na pod i plakala"

Na pitanje državne odvjetnice Irene Senečić je li optuženik što govorio kada se osvijestio, Dilber nije mogla odgovoriti, odnosno kazala je da se ne sjeća.

"Nakon toga bila sam u šoku, pala sam na pod i plakala. Došao je gospodin s malim gumenjakom do našeg broda. Tomo je isto bio u šoku, razgovarao je na telefon, tražio je pomoć. Taj čovjek je došao, a Tomo ga je pitao može li ga odvesti do unesrećenog broda jer mi nismo imali pomoćni. On je rekao da nema potrebe, da je bio tamo i da su ljudi mrtvi. Naš brod je onda počeo tonuti pa je čovjek mene prebacio na veliki brod i vratio se da pomogne Tomi. Njih dvojica su išla nasukati naš brod da može dalje služiti za istragu. Nakon toga brzo je došla policija. Mene i Tomu prebacili su na policijski brod pa na kopno gdje smo vadili krv, dali mokraću, radili alkotest i onda su nas razdvojili", kazala je Dilber na današnjem ročištu u Šibeniku.

Tužitelji su nakon iskaza Anicu Dilber pitali zašto kod istražnog suca nije govorila da je prodrmala Horvatinčića i da se tada prenuo.

Rekla je da ostaje pri ranijem iskazu, a na upit o kojem iskazu je riječ, kod suca istrage ili na suđenju, ponovno je rekla da ostaje kod ranijeg iskaza. Potom je dala iskaz o događanju nakon nesreće.

Saslušan je i Boris Seljanovski, bivši istražitelj Lučke kapetanije Šibenik koji je ispitao Horvatinčića nakon pomorske nesreće u kolovozu 2011., a kazao je da stoji pri iskazu od rujna 2011. godine jer se ništa u međuvremenu nije promijenilo.

"Što više da ispričam? Napravio sam zapisnik, saslušao sam prvo gospođu koja je bila s okrivljenikom, a policija je u međuvremenu saslušavala njega. Kad su završili, ja sam nastavio. Tražio sam da napravimo skicu kako je to izgledalo i na jedan papir crtao je odakle je krenuo, pa na primjer, kad je on rekao da je išao 20 čvorova, ja bih tako napisao, ili kad bih ga pitao u kojem je smjeru išao, nacrtao je u kojem je smjeru išla jedrilica. Svaki put je on meni tu skicu potpisao. Sve to imate u spisima. Izvršen je i alkotest, obojici je bio negativan", kazao je Seljanovski.

Nitko se nije žalio na zdravstvene smetnje

Na pitanje državne odvjetnice je li se netko žalio na zdravstvene smetnje, odgovara da ne, osim da je gospođa bila u šoku i tresla se.

Senečić je još zanimalo koji su sve pomorski prekršaji izvršeni, ali sudac je kazao da to nije predmet postupka.

Odvjetnik Tomislava Horvatinčića upitao je Seljanovskog je li njegovu branjeniku pri tom ispitivanju rekao njegova prava, a Seljanovski je rekao da jest, iako u zapisniku ne stoji da je Horvatinčiću ukazano na njegova prava, a trebalo bi pisati.

Raspravljalo se i o spornoj skici pomorske nesreće za koju su odvjetnici tražili izuzeće kao dokaznog materijala.

Seljanovski je kazao da je cjelokupni test na skici on napisao prema izjavi optuženika, a crtež je nacrtao optuženi, te da o njihovu zdravstvenom stanju nije bilo govora. "Predložio sam da skicira kuda se kretao on, a kuda jedrilica. Nacrtao je pravce kretanja, a ja sam pisao. On je potpisao skicu", kazao je Seljanovski.

Tužiteljstvo je dodatno predložio da se kao svjedok ispita sin žrtava Federico Salpietero, čemu se usprotivila Horvatinčićeva obrana, uz ustrajanje u prijedlogu da se iz postupka izuzme skica pomorske nesreće koja je, prema njima, nezakonit dokaz. Taj je prijedlog na kraju odbijen jer je skicu sastavila službena osoba, a zaključeno je da pitanje vjerodostojnosti nema utjecaja na njezinu zakonitost. (Hina)