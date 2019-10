Policajci su u Gračacu proveli kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog više kaznenih djela.

29-godišnjaka se sumnjiči da je u subotu oko 18:30 u Gračacu na livadi fizički napao 93-godišnju ženu, potom i 62-godišnjakinju. Prijetio im je da će ih ubiti i silovati i lakše ih je ozlijedio.

Napadnute žene su pobjegle, uspjele su otići do kuće, no 29-godišnjak je krenuo za njima. Provalio je dvorišna vrata i ušao u kuću. Ženama je u pomoć došao 70-godišnji muškarac, no 29-godišnjak je i njega fizički napao. Udarao ga je najprije šakom u glavu, potom rukama i nogama po tijelu i teže ga ozlijedio.

29-godišnjak je nakon divljačkog napada nastavio prijetiti ženama i zlostavljati ih tijekom narednih sati. Tek oko 21:30 udaljio se iz kuće, a one su pozvale policiju.

Policajci su 29-godišnjaka uhitili nešto poslije 22 sata u ulici Ante Starčevića u Gračacu te ga uz uporabu sredstava prisile priveli u službene policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Pritvoren je uz kaznenu prijavu zbog prijetnje, narušavanja nepovredivosti doma i poslovnih prostora, bludnih radnji te teških tjelesnih ozljeda.