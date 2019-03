Na karlovačkome Županijskom sudu čitanjem optužnice počelo je ponovljeno suđenje Damiru Matanu, koji je bio nepravomoćno osuđen na 31 godinu zatvora zbog teškog ubojstva supruge u srpnju 2015., ali je Vrhovni sud presudu ukinuo bez obzira na to što je Matan ubojstvo priznao i pokajao se.

Razlog zbog kojeg je prihvaćena žalba obrane je u tome što Vrhovni sud smatra kako nije dovoljno nedvojbeno dokazano da je riječ o "teškom ubojstvu bliske osobe koju je okrivljenik i prije zlostavljao", za što je predviđena dugotrajna zatvorska kazna.

Nakon čitanja optužnice Matan je i danas priznao ubojstvo puškom supruge Snježane Matan, u koju je iz neposredne blizine iz puške pucao najprije u lice, a zatim u leđa, ali nije priznao da ju je i prije psihički i fizički zlostavljao.

Pošto je Vrhovni sud ustvrdio da je tijekom prvog suđenja počinjena "apsolutno bitna povreda odredaba kaznenog postupka jer se pobijana presuda temelji na nezakonitim dokazima, i to zapisnicima o ispitivanju svjedoka koji su zbog svojeg srodstva s optuženikom u postupku oslobođeni obveze svjedočenja", sutkinja Sanda Janković danas je obavijestila njegovu punicu Dubravku Matan i kćer Ivanu Matan da se mogu koristiti blagodati nesvjedočenja protiv srodne ili bliske osobe, no one su svjedočenje ponovile.

Po njihovim svjedočenjima, bračni par Matan svađao se zbog ljubomore i alkoholizma Damira Matana i međusobnog optuživanja za obiteljske financije. Svjedokinje su rekle i da je više puta u kuću pozivana policija, da je uoči dana ubojstva okrivljenik noć proveo u pritvoru zbog obiteljskog nasilja te da je neposredno prije ubojstva i samoozljeđivanja Matan svom silinom niz ulazne stube gurnuo punicu Mikšić, koja se u padu ozlijedila. Obje su svjedokinje također rekle da je između svađa bilo i normalnih razdoblja.

Brat okrivljenika Božidar Matan odlučno je danas u svjedočenju opovrgnuo da je vidio neka prijašnja zlostavljanja ili da je o njima imao saznanja, potvrdio je da mu se brat liječio od alkoholizma, ali, kako je rekao, ništa nije upućivalo na obiteljsko nasilje, štoviše - uvijek su u društvu bili omiljeni kao par i poluzagrljeni.

Dokaže li sud da je ovdje bila riječ o teškom ubojstvu, okrivljenik će se kazniti dugotrajnim zatvorom od 21 do 40 godina, a u protivnom ostaje blaže kazneno djelo ubojstva s kaznom koja neće biti kraća od deset godina zatvora.

Matanu se sudi po još dvije točke optužnice, za kazneno djelo protiv, braka, obitelji i djece, dakle za nasilje u obitelji, te za protupravno posjedovanje puške i streljiva.

Suđenje se nastavlja sutra. (Hina)