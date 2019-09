Željko Jurčić, Zdravko Krajina i Josip Delač svjedočili su u ponedjeljak na suđenju Milanu Bandiću. Svi su promijenili svoje iskaze koje su dali Uskoku. Delaču je i sutkinja poručila da "malo govore istinu".

Na Županijskom sudu nastavljeno je suđenje Milanu Bandiću u aferi Agram. U djelu koji se odnosi na nezakonite putne naloge svjedočili su vozači Željko Jurčić, Zdravko Krajina i Josip Delač.

Željko Jurčić, bivši vozač gradonačelnika Milana Bandića u svom današnjem iskazu izjavio je kako se ne sjeća da je itko od njega tražio da u ime Zdenka Antunovića, tadašnjeg tajnika Zagrebačkog sportskog saveza, potpiše putni nalog za putovanje u Njemačku. USKOK tvrdi da je Antunović nezakonito za taj put dobio službeni automobil i dnevnice, piše Telegram.

U sudnici su mu zatim pustili snimku razgovora u kojem ga netko traži da umjesto Antunovića potpiše putni nalog za Njemačku.

"Otiđi gore, dat će ti nešto da potpišeš, samo stavi Z. Antunović”, govori sugovornik Jurčiću, čuje se na snimci.

Jurčić je u sudnici opet ponovio da se ne sjeća te da čak nije siguran da je to njegov glas. Sudsko vijeće mu je objasnilo da mu je možda neobično čuti samog sebe na snimci, no on i dalje tvrdi da ništa o tom raugovoru ne zna.

Vozio ih na kolinje kod Bandićeve sestre

Ispitan je još jedan bivši vozač. Zdravko Krajina prije je Uskoku ispričao kako je Veljka Horvata i Josipa Katića službenim autom vozio na kolinje kod Bandićeve sestre u Grude. Danas je pak rekao da ih je samo povezao jer mu je bilo usput. Objasnio je kako je tada na službeni put zapravo vozio Ratimira Jurekovića, tadašnjeg višeg stručnog savjetnika pročelnika Ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba. Juretković je išao u Mostar pa je povezao i Horvata i Katića da pomognu na kolinju, piše Telegram.

U Grudama je zatekao i Milana Bandića koji je, kako tvrdi danas,bio neugodno iznenađen jer su došli službenim autom.

"Ne znam zašto sam to rekao, bio sam prestrašen"

Iskaz je promijenio i Josip Delač, dispečer u službenoj garaži Grada Zagreba. On je rekao da ne zna je li gradonačelnik odobravao službena putovanja u inozemstvo. Tijekom istrage tvrdio je da je na svakom nalogu za put van Hrvatske bio gradonačelnikov potpis. Pitali su ga zašto danas govori drugačije, a on je odgovorio: “Bio sam prestrašen kad sam ispitivan u USKOK-u”.

No u sudnici se ipak sjetio da je Dijana Muhović koristila službeni automobil za odlazak u posjet majci koja je bila na umoru. Prema optužnici, gospođa Muhović, kao prijateljica Zdenka Antunovića, nije imala pravo da se vozi službenim autom.

Delač je Uskoku u istrazi opisao i kako automobil nije vraćen na vrijeme jer mu je upravo Zdenko Antunović javio da je gospođi Muhović umrla majka te da se sprovod odužio. Danas se predomislio i izjavio kako uopće nije spominjao Antunovića u vezi ovog automobila za Dijanu Muhović. Nije mogao objasniti zašto ga je spomenuo u USKOK-u, samo je rekao da je možda bio prestrašen.

USKOK ga je podsjetio da je iskaz u istrazi pročitao i potpisao, ali gospodin je ostao kod tvrdnje da Antunovića nije kontaktirao jer se, eto, u žurbi zabunio. Antunović mu je, kaže danas, samo naknadno objasnio zašto se odužio povratak vozila, odnosno da se radilo o sprovodu majke Dijane Muhović.

Uskok je tada rekao da je majka Dijane Muhović i dan danas živa, na što mu je sutkinja poručila da "malo govori istinu".