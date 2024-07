Muškarac koji se sukobio s ubojicom iz Daruvara: "I onda me pivskom bocom u glavu. Imao sam izljev krvi u mozak"

Damir Kus, kojeg je Krešimir Pahoki, šesterostruki ubojica iz Daruvara, fizički napao prije otprilike mjesec dana, kaže kako je Pahoki bio agresivan kad bi popio.

"Taj dan i ja sam bio nacvrcan. Sjeo sam kod trgovine s njima popiti još jedno pivo. On je počeo nešto brusiti, a svaka treća rečenica mu je bila psovka. Svima može sve reći, ali njemu se nije smjelo ništa reći jer bi se odmah naljutio. I ja sam njemu nešto grubo odgovorio jer mi je bio pun kufer. I onda me pivskom bocom u glavu. Hvala Bogu, imao sam kapu, pa mi nije šivana glava, samo sam imao kvržice. Ali imao sam izljev krvi u mozak. Prvi CT pokazao je izljev, drugi CT, nakon nekoliko dana, pokazao je da se smirilo i povuklo. Ne smijem se fizički naprezati. Evo vidite, ovo, ovdje je staklo otišlo. Šest šavova", ispričao je Kus za 24 sata.

No demantirao je da mu je Pahoki stavio pištolj u usta, kao što su ovih dana kolale informacije.

"U posljednje vrijeme nismo znali ima li oružje, to sam rekao i policiji. Kad se on skinuo iz vojske prije desetak godina, znao je mahati oružjem. Po trgovini je nosio nož i pištolj, to su svi vidjeli. To je bilo prije desetak godina. Onda je nestalo takvog ponašanja, smirio se. Računao sam da možda ima naoružanje još iz vojne policije", kaže Kus.

Njegova majka za Dnevnik Nove TV ispričala je kako ga je Pahoki udario bocom u glavu, a on je pao na staklo i rasjekao ruku.