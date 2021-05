Sutkinja Županijskog suda Koraljka Bumči najavila je za idući tjedan donošenje presude Marinu Čolaku i Daliboru Opačku kojima se sudi za prometnu nesreću u kojoj je u studenome 2010. poginula dubrovačka studentica Ivana Obad (20).

Čolak i Opačak su u srijedu na ponovljenom suđenju odbacili krivnju te su iznijeli obrane međusobno optužujući jedan drugoga za prometnu nesreću u kojoj je poginula dubrovačka studentica Ivana Obad kao suputnica u Čolakovom ferrariju.

Iznoseći obranu, Čolak je naglasio da je neposredno prije sudara vozio iza forda Hrvoja Petrovića na pristojnoj udaljenosti po desnom traku i djelomično po desnom zaustavnom traku.

''Mislim da do prometne nesreće ne bi došlo da me Opačkov nissan nije udario u zadnji desni kotač. Da je Opačak držao potreban razmak do svega ovoga ne bi došlo i prometna nesreća se ne bi dogodila. Ne mogu prihvatiti da netko tko je poput mene jedva ostao živ bude kriv za nesreću'', kazao je Čolak.

Opačak je u svojoj obrani rekao da se neposredno prije nesreće svojim nissanom kretao desnim trakom, dok je za Čolaka ustvrdio da je upravljao ferrarijem lijevim prometnim trakom.

Odjednom ga primijetio

''Odjednom sam primijetio da je Čolakov ferrari ispred mene. Micao sam se u desno i stiskao kočnicu. Pomislio sam da će se Čolak odvesti na travnati dio, no auto mu se prepriječio, udario u rubnik, odletio u trak i eksplodirao. Žao mi je što se sve ovo dogodilo'', iznio je svoje viđenje nesreće Opačak.

Prometni vještak Zvonko Ivašić je na prošloj raspravi ustvrdio da se Opačak kretao desnim trakom brzinom od 205 kilometara na sat, dok je Čolak upravljao lijevim trakom brzinom od 181 kilometar na sat. Obojica vozača, smatra Ivašić, mogli su proći zavoj da nije došlo do kontakta između njihovih vozila.

Prema optužnici, Čolak je, zajedno s Ivanom Obad kao suputnicom, krenuo ferrarijem modenom iz Zagreba prema Grobniku, dok ih je Opačak pratio svojim nissanom 350. Na putu su se utrkivali, a nakon čvora Bosiljevo kod Karlovca automobili su im se dodirnuli. Čolak nije bio vezan i ispao je iz automobila, dok je Obad izgorjela u ferrariju koji je sletio sa ceste i okrenuo se nekoliko puta.

Nepropisno pretjecao desnom trakom

Prema tvrdnjama tužiteljstva, Opačak je s nissanom nepropisno desnim trakom pretjecao ferrari, a do nesreće je došlo kad je Čolak, iz još neutvrđenog razloga, skrenuo u desno, a Opačak nije stigao kočiti na vrijeme.

Optužnica protiv obojice je podignuta 2012., a 2015. obojica su osuđena na tri godine zatvora. Nakon što je Županijski sud u Rijeci 2018. poništio presudu suđenje je krenulo iz početka na zagrebačkom Općinskom kaznenom sudu, ali se ubrzo sud proglasio nenadležnim pa je spis završio na karlovačkom Županijskom sudu. Odlukom Vrhovnog suda predmet je prošle godine delegiran na zagrebački Županijski sud.