Običan radni dan za policajce u Sesvetama završio je zločinom kakav se ne pamti u novijoj hrvatskoj povijesti. Dvadesetpetogodišnji policajac Ivan Grbavac izgubio je život kao žrtva pljačke u poslovnici banke u Sesvetama.

''Ništa nije upućivalo da se nešto događa, ljudi su u obližnjoj slastičarni sjedili i razgovarali, ljudi su prolazili pokraj te banke i sve je bilo ok, čak je jedna žena pokušala ući unutra'', prisjeća se policajac Boško Ćenan trenutka kada je s dvojicom kolega u patrolnom vozilu stigao do banke u Sesvetama iz koje su zaprimili dojavu putem takozvanog panic alarma.

Na samom ulazu u sesvetsku banku, trojica policajaca ugledala su naoružanog razbojnika i ljude koji leže na podu. Pljačkaš se spustio po pušku i počeo pucati, a jedan od policajaca nije uspio pobjeći.

Razbojnik u bijeloj trenirci i s fantomkom na glavi ubio je 25-godišnjeg Ivana Grbavca koji je kao policajac radio tek mjesec dana. ''Bio je presretan kad je dobio tu značku nesretnu. U tom kafiću on je toliko veseo bio. 'Častio sam društvo, postao sam policajac'“, prisjetila se je Ivanova majka.

Okrutni pljačkaš dao se u bijeg, no policija ga je ubrzo pronašla. ''Kad smo mi stali s autom, on se samo polukružno okrenuo prema nama. Vidio je da je policijski auto stao pored njega. U tom trenutku se sagnuo, uzeo automatsku pušku i počeo pucat. Bez izraza, nema tu vike, galame, bez ičega. Samo se sagnuo, uzeo pušku i počeo pucat'', opisao je stravičan trenutak rafalne paljbe policajac Milovan Dakić. Izrešetao je automobil i ranio svu trojicu policajaca u njemu.

Nakon što je pobjegao u susjednu zgradu i shvatio da je opkoljen, odlučio se predati. Za to vrijeme, u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu liječnici i medicinske sestre vodili su bitku s vremenom kako bi spasili živote četvorice teško ranjenih policajaca koji su hitno su završili na operacijskom stolu. Jadranko Certin je unatoč teškom ranjavanju uspio preživjeti. Sesvetski krvnik danas služi 40-godišnju zatvorsku kaznu u Lepoglavi.

Svega tri godine kasnije, građani Đurđevca u Podravini proživjeli su jednako stravičan scenarij za vrijeme pljačke u FINA-inoj poslovnici. Ljubica Rođak, svjedokinja pljačke, govori kako je pljačkaš hladno ušetao u poslovnicu, a onda se vidio samo bljesak koji je odnio život zaštitara. ''I poslije toga nitko nije ispustio jedno slovo. Nitko. Čak je i taj pištolj bio jako tih. Muk i tišina, čuješ samo lomot i padanje'', prepričava Ljubica.

Nakon toga je hladnokrvno ispalio hitac u čovjeka koji je vjerojatno došao platiti račune. Dok je razbojnik grabio plijen u trezoru, ljudi su bježali iz zgrade, a naposlijetku je pobjegao i okrutni pljačkaš.

Policija je zaustavila više od 700 vozila, a vozači i putnici u vozilima detaljno provjeravala ne bi li se spriječio mogući bijeg počinitelja u neku drugu državu. Iako su pronašli veliki broj tragova, profil počinitelja za kojeg su vjerovali da je profesionalac, policiji je i dalje bio glavna nepoznanica. Detalj koji im je pomogao suziti potragu bila je mana u hodu počinitelja.

Hladnokrvni ubojica i pljačkaš naposlijetku je pronađen po dojavi iz jedne tvrtke da bi jedan od zaposlenika mogao biti počinitelj. ''Evidentno je bilo da on nije shvaćao u biti što je napravio. Nije bilo one nikakve empatije, da bi on osjećao nekakvu grižnju savijesti, bilo što, s obzirom da se radilo o čovjeku koji je ubijen njegov bratić'', rekao je glavni policijski inspekor Davor Kovač.

Protiv mirnog dečka iz susjedstva na županijskom sudu u Koprivnici podignuta je optužnica i započelo suđenje. Izrečena mu je jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.