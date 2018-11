U ponovljenom sudskom procesu Dini Kulišeku potvrđena je zatvorska kazna u trajanju od 38 godina za ubojstvo 22-godišnjeg Ivana Jagodića te teško ranjavanje njegove djevojke Meriem Demo, koja je tad imala 19 godina.

Kulišek je dobio 38 godina zatvora jer je Jagodića i Demo izbo nožem ukupno čak 60 puta, 43 od kojih je dobio ubijeni Jagodić. Istu kaznu Kulišek je dobio i prije godinu i pol dana, prije nego li je čitav postupak morao biti ponovljen.

Sud je utvrdio da su najmanje tri ubodne rane, od ukupno 43 koliko ih je Kulišek nanio Jagodiću, bile neupitno smrtonosne. Demo je stravičan napad nožem i čak 17 rana preživjela zahvaljujući krajnjem naporu hitne medicinske pomoći.

"Znao sam da se to mora dogoditi. Zadnjih mjesec-dva imao sam osjećaj da će biti nešto, kao da je suđeno. S kojom sam točno namjerom došao pred vrata stana Ivana Jagodića? Ne znam. Mada sam znao da mora doći do ubojstva. Glasovi u mojoj glavi govorili su mi da imam misiju, da moram ubiti vraga, nožem u srce. U snu mi se najprije pojavljivao vrag s rogovima, a kasnije je taj vrag bio u obliku Jagodića. Mislio sam, ako ubijem vraga, ubit ću nešto zlo. Ako bi nastupila smrt Sotone, mislio sam, onda bi prestalo zlo. Većina glasova u mojoj glavi odobravala je, čak me nagovarala na to. Na kraju mi je pukao film, pokucao sam mu na vrata, napravio što sam napravio i otišao", izjavio je još na prvom suđenju Kulišek, a prenosi Novi list.

Tad je još izjavio da čuje glasove u glavi te da je primijetio da mu sa psihom nešto nije u redu od jeseni 2013. godine.

S Jagodićem je bio prijatelj, a problemi su počeli oko droge, mjesec dana prije ubojstva. Naime Jagodić Kulišeku tad nije nabavio marihuanu.

Izrečena kazna jedna je od najvećih koju je izrekao riječki sud.