Muškarca koji se utopio na riječkim Pećinama pokušao je iz mora spasiti Antonio Vozila. Iako ga je izvukao iz mora, muškarcu nije bilo pomoći, a Vozila je posvjedočio da su nesretnog muškarca u more bacili prijatelji.

"Na maloj, stjenovitoj plaži uočio sam četvoricu muškaraca i jednu ženu, starih četrdesetak godina, i bili su jako pijani. Stajao sam sa strane i najednom uočio kako ista ekipa jednog od prijatelja nasilno vuče prema moru. Primili su ga pod ruke i spuštali po škalama prema vodi. Vidjelo se da se nije htio kupati, no oni su ga bacili u duboko more", ispričao je mladi rukometaš Antonio Vozila za 24sata.

Muškarac je, kaže Antonio, nakon nekoliko sekundi izronio i kratko zaplivao, no nakon toga je ostao beživotno plutati na površini licem okrenutim prema vodi. "Odmah sam skočio u pomoć i krenuo izvlačiti čovjeka na kopno. Pomagali su i ti muškarci, no spašavanje je bilo jako teško jer čovjek nije pokazivao znakove života i bilo ga je teško izvući na kopno jer tu je more duboko, nema plićaka. Kada smo ga izvukli, okrenuli smo ga na bok, nije imao puls, a prijateljica je nazvala Hitnu pomoć i policiju", ispričao je Antonio.

Ni djelatnici hitne nisu ga muškarca nisu uspjeli reanimirati. Ubrzo je stigla i policija, a dok je Antonio davao iskaz ostatak ekipe mu je dobacivao.

"Mulac, šta glumiš? Nemoj da podivljam pa će gospoda policajci morat pucat po meni", dobacivali su Antoniju, kojem je policajac savjetovao da se ne obazire te da neki od njih imaju podeblji policijski dosje.

Još je jedan mladić koji se zatekao na toj plaži potvrdio da su se muškarci iz tog društva ponašali agresivno. "Dok su djelatnici hitne pokušavali reanimirati čovjeka, ta ekipa je bila dosta agresivna i cijelo vrijeme je vikala na sve oko sebe. Gurali su se i bauljali, a jedan čovjek s vrha škala poručio im je da se smire i da puste ljude da rade svoj posao, no ni to nije puno pomoglo. Situaciju je smirila policija koja ih je u konačnici odvela na ispitivanje", rekao je taj mladić za 24sata.