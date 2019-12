Uskok je u srijedu prigovorio istinitosti iskaza Dijane Muhović, svjedokinje o spornim službenim potovanjima na suđenju zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i suoptuženicima u aferi Agram, koja je posvjedočila da je službeno putovala u Berlin u vrijeme kada je prema Uskokovim informacijama bila u BiH.

Prije svjedočenja zaposlenice Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Dijane Muhović, obrana je predložila sudskom vijeću da ju ispitaju bez prisustva javnosti, tvrdeći kako će je pitati o osobnom i obiteljskom životu. Sudsko vijeće je taj prijedlog odbilo pa je Muhović na Županijskom sudu iznijela detalje o putovanjima u Berlin i Tuzlu te korištenju službenog vozila Grada Zagreba.

''Tijekom 2013. radila sam na poslovima promocije i marketinga u Kulturnom centru Travno koji djeluje u sklopu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Na putovanje sam išla po nalogu gradonačelnika Bandića, dok sam upute dobila od stručnih službi grada. Prije odlaska u Tuzlu dobila sam kontakt od hrvatskog konzula u Tuzli Ivana Bandića, budući da je bila ideja o uspostavi suradnje dvaju gradova. Na trodnevni put u Tuzlu sam išla službenim automobilom, ali sam nakon dva dana saznala kako je moj bratić ubio moju tetku'', ispričala je Muhović, dodajući kako je zbog obitelji morala ostati u Tuzli u kojoj je provela šest dana.

Svjedočeći na okolnost odlaska u Berlin, svjedokinja je kazala da je išla u posjet berlinskom Oktoberfestu po nalogu gradonačelnika i da joj je zadaća bila obići sajam te vidjeti kako sajam funkcionira.

''Kontakt osoba bila mi je Ivan Prpić. Čula sam se s njim te mi je on rekao da je u Münchenu i da se nađemo tamo. Službenim autom grada Zagreba odvezla sam se sama do tamo, a onda sam se s Prpićem zajedno odvezla do Berlina. Kad sam se vratila o svemu sam izvijestila gradonačelnika'', kazala je svjedokinja dodajući da su ''kućice tamo potpuno drugačije organizirane nego kod nas''.

Umjesto u Berlin - u BiH

Zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković stavio je primjedbu na istinitost njezinog iskaza u djelu o službenom putovanju u Berlin od 4. do 7. listopada 2013. godine. Pritom je sudu dostavio podatak MUP-a iz kojeg se vidi da je automobil, kojim se navodno koristila svjedokinja prilikom navodnog putovanja u Berlin, izašao iz zemlje 4. listopada u 18.39 sati na graničnom prijelazu Županja-Orašje.

Uz to, Mišković je dostavio MUP-ov podatak prema kojem je isto vozilo ušlo u Hrvatsku dva dana kasnije na istom prijelazu, dodajući da ispitani svjedoci nemaju nikakva saznanja o službenim putovanjima u Tuzlu i Berlin.

Optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika i njegovih suradnika te poslovnih partnera gradskih tvrtki USKOK je sudu predao još sredinom prosinca 2015. Sedam točaka optužnice sud je potvrdio u ožujku 2018., a tri su točke tužiteljstvu vraćene na doradu.

Krajem ožujka optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda je obustavilo postupak protiv Bandića u dijelu optužnice koja ga je teretila za štetu Državnom proračunu zbog neplaćanja poreza na donacije primljene nakon predsjedničkih izbora 2010.

Krajem listopada sud je potvrdio dio optužnice protiv Bandića i Petra Pripuza koja se odnosi na zbrinjavanje otpada. (Hina)