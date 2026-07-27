Cedevita putnike na Lučkom dočekuje uz malo ljetno osvježenje

Cedevita On The Go omogućuje da se omiljeni vitaminski napitak pripremi u svega nekoliko sekundi. Dovoljno je Povuci. Stisni. Protresi. Uživaj. – povući čep, pritisnuti kako bi se sadržaj oslobodio u vodu, protresti i uživati u omiljenom okusu gdje god vas put odvede.

Pr (Foto: PR)

Bilo da ste krenuli prema obali, istražujete hrvatske gradove ili ste tek na početku svog ljetnog putovanja, Cedevita On The Go praktičan je suputnik koji stane u svaku torbu, ruksak ili držač za čaše u automobilu. Dostupna je u okusima naranče, limuna, limunske trave, bazge i limuna, limete te ananasa i manga, pa svatko može pronaći svog favorita.

Kao jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih brendova, Cedevita već generacijama prati svakodnevne trenutke svojih potrošača. Ovom ljetnom aktivacijom želi biti dio i njihovih putovanja te pokazati da su upravo male geste često dovoljne da put prema odredištu učine ugodnijim.

Pr (Foto: PR)

Jer ljeto počinje već na prvim kilometrima puta – a uz Cedevita On The Go ono može biti još malo ugodnije.