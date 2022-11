Ovog Božića svoje najmilije posebno razveselite - jer najljepši je dar učiniti nešto od srca

Pripreme za božićno razdoblje često nam prolaze kroz užurbanu radost. Obiteljski dogovori i planovi u punom su jeku, počinju pripreme za kuhinjske maratone, kite se i ukrašavaju gradske ulice, ograde i domovi, iz izloga i s ekrana dopiru zvukovi blagdanskih pjesama – svaki kut našeg okruženja podsjeća nas da uskoro dolazi Božić.

Kao jedan od središnjih motiva blagdanskog razdoblja je i darivanje, odnosno potraga za savršenim poklonom koji će naše najmilije razveseliti jer - učiniti nešto za drugog od srca najljepši je dar. Izbor poklona zna biti posebno izazovan kada su u pitanju oni koji vole modernu tehnologiju zbog širine ponude. No, sa znakom pažnje poput novog pametnog telefona ne može se pogriješiti.

PR (Foto: PR)

Pametni telefoni danas su sve - od profesionalnog fotoaparata do prijenosnih računala

Namjene pametnih telefona svakim novim modelom sve su šire, a u sferi tehnologije jedan su od gadgeta koji se najbrže razvija. Baš zato za svakoga se može naći pametni telefon „po mjeri“. Bogatu ponudu pametnih telefona još boljim poklonima učinit će i povoljnije cijene – na uređaje u UNLIMITED paketu, koji pokriva i najšire zahtjeve za mobilnim podacima, pozivima i porukama, Telemach daruje do 1500 kuna. Tako će zaljubljenici u fotografiju, bilo drugih ili selfieja uživati u čak tri Samsungova modela po nižim cijenama: Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A23 i Samsung Galaxy S22. Naravno, svaki model ima različite specifikacije prema kojima ih možete birati – no zajedničko im je da imaju vrhunske kamere i rezolucije te podržavaju 5G mrežu, što znači da ćete moći surfati na najvećim internetskim brzinama. Sva tri Samsungova modela krase i ekrani visoke razlučivosti te snažni osmojezgreni procesori koji će i najzahtjevnijim ljubiteljima fotografije omogućiti uređivanje i objavljivanje uhvaćenih prizora.

PR (Foto: PR)

S druge strane, ako ste od vaših ukućana ili prijatelja čuli da su u potrazi za „radnim“ pametnim telefonom i tu imate izbora. Pojedinci koji traže takve pametne telefone često neće do posljednjeg trenutka ili do potpunog raspada uređaja ići pronaći alternativu, stoga im u ovom blagdanskom razdoblju možete pokloniti dvostruki dar – uređaj koji im odgovara i nestanak potencijalne brige prije nego što se uopće dogodi. Za „radne“ telefone važno je da svakodnevno funkcioniraju brzo, nude brzi internet, mogu izdržati duge periode bez spajanja na punjač te da, kada su u funkciji, odrađuju sve što se od njih traži. Tako za one koji preferiraju dugotrajne baterije i „radne mobitele“ po nižim cijenama, mogu se naći Honorovi modeli X6 i 70 5G, brend koji se nedavno u velikom stilu vratio na hrvatsko tržište s bogatom ponudom. Model X6 dolazi sa snažnom baterijom od 5000 mAh, ekranom visoke rezolucije i osmojezgrenim procesorom dok model 70 donosi ekran još veće rezolucije, veću internu i radnu memoriju, 5G povezivost te snažnije kamere s prednje i zadnje strane.

A za one koji vole izazove i čiji uređaji moraju biti izdržljivi i iznimno snažni po svim elementima – kameri, razlučivosti ekrana, radnoj memoriji i dugotrajnosti baterije tu su Redmi Note 11 PRO te Xiaomijev model 12T. Oba podržavaju 5G mrežu te imaju snažne osmojezgrene procesore. Xiaomijev model ima veću razlučivost ekrana i više radne memorije, dok Redmijev model nudi dodatnu funkcionalnost proširenja interne memorije uređaja do čak 1 terabajt.