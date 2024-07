Bol u zglobovima: Zašto je važno baviti se tjelovježbom i kako voditi aktivan život unatoč boli?

Najčešća vrsta artritisa je osteoartritis. Prema nekim procjenama, od njega pati više od 80 % osoba starijih od 55 godina, a kod 60 % oboljelih javljaju se simptomi. Ako ste među njima te su i vaši zglobovi ukočeni i bolni, pomisao na vježbanje vjerojatno vam nije ugodna. Međutim, tjelovježba je važna za svakoga, samo je treba prilagoditi vlastitim mogućnostima i zdravstvenom stanju.

Zašto je važno vježbati čak i ako imate bolne zglobove?

Pravilna tjelovježba doprinosi općem zdravlju organizma i pomaže da svoje tijelo održite u formi te tako pozitivno utječe na kvalitetu života.

Važno je znati da kosti trebaju snažne mišiće kao potporu, a ako se ne bavite nikakvim oblikom fizičke aktivnosti, mišići slabe i počinju predstavljati dodatno opterećenje za zglobove. S druge stane, snažni mišići pomažu u održanju čvrstoće kostiju te doprinose boljoj ravnoteži.

Osim toga, redovna tjelovježba pomaže u kontroli tjelesne težine, osigurava kvalitetniji san, utječe na povećanje energije i može doprinijeti poboljšanju raspoloženja.

PR (Foto: PR)

Kako vježbati kada vas muči bol u zglobovima?

Prilikom vježbanja je važno pronaći ravnotežu – da tjelovježba bude izazov, ali da pritom ne opteretite svoje tijelo previše.

Ne zaboravite na zagrijavanje

Zagrijavanje laganim pokretima pomaže tijelu da se pripremi za vježbanje. Jednostavne vježbe poput savijanja u stranu, slijeganja i podizanja ramena, kruženja rukama, istezanja ruku iznad glave i savijanja prema nožnim prstima dobri su pokreti za zagrijavanje.

Vježbajte različite pokrete

Ovo uključuje istezanje različitih vrsta i pokrete koji ne predstavljaju veliki napor, na primjer, istezanje ruku uvis ili kruženje ramenima prema naprijed i nazad. Takve vježbe mogu smanjiti ukočenost i osigurati puni raspon pokreta zglobova. Jednostavne su i mogu se izvoditi svaki dan.

Odlučite se za vježbe snage

Trening s utezima pomažu u izgradnji mišića koji podupiru zglobove. Kako ne biste pogrešno izabrali utege i tako se preopteretili, bilo bi najbolje da, prije nego počnete, razgovarate s iskusnim trenerom koji vas može uputiti u pravilan način izvođenja vježbi.

Isprobajte aerobne vježbe

Primjeri aerobnih vježbi koje ne opterećuju zglobove uključuju hodanje, vožnju biciklom, plivanje i aerobik u vodi. Pokušajte svaki tjedan izdvojiti oko 150 minuta za aerobne vježbe, a kako biste si olakšali možete vježbati u kratkim intervalima – po 10 minuta.

Osluškujte što vam poručuje vaše tijelo

Blaga bol u mišićima nakon tjelovježbe nije razlog za zabrinutost, ali ako bolovi potraju duže od nekoliko dana, napravite pauzu ili smanjite intenzitet kako bi se tijelo priviknulo na novu rutinu vježbanja. U slučaju da bol svejedno potraje, razgovarajte s liječnikom.

PR (Foto: PR)

Što još možete učiniti kako biste ublažili bol u zglobovima?

Osim redovne tjelovježbe, ono što možete učiniti sami je održavati poželjnu tjelesnu težinu kako višak kilograma ne bi predstavljao dodatno opterećenje za zglobove, jesti zdravu i raznovrsnu hranu, posebno namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama za koje se pokazalo da mogu pomoći u smanjenju ukočenosti zglobova i ublažavanju boli.

Kao kratkoročno olakšanje možete koristiti toplu vodu i obloge kako biste smanjili ukočenost zglobova, odnosno hladnu vodu i obloge kako biste ublažili bol, oteklinu i upalu.

Unatoč tome što navedene navike mogu pomoći, ako primijetite da je područje zgloba vruće i otečeno, ako je bol popraćena groznicom i/ili vas sprječava da normalno hodate, , ali i ako uočite neobjašnjiv gubitak težine, svakako se što prije javite liječniku.

Arthrosupport INTENSIVE ima pojačanu formulu, a njegov je sastav osmišljen prema potrebama mišićno-košta¬nog sustava i znanja o nutrijentima za zglobove. Sadrži 3 elementarna sastojka zglobne hrskavice: kolagen tip II, glukozamin sulfat i kondroitin sulfat. Mangan doprinosi normalnom stvaranju vezivnog tkiva i održavanju nor¬malnih kostiju, a vitamin C je esencijalni vitamin za formiranje kolagenskih vlakana. Sastav je dodatno obogaćen ekstraktima tradicionalnih biljaka - indijski tamjanovac (Boswellia serrata), bijela vrba (Salix alba) i kurkuma (Curcuma longa), crni papar (Piper nigrum - patentirani ekstrakt BioPerine®) - koji pojačava apsorpciju nekih mine¬rala, vitamina i drugih tvari do 80% (Patent US 5972382 A).

Izvori:

https://www.healthline.com/health/osteoarthritis/arthritis-natural-relief

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/5599-osteoarthritis

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arthritis/in-depth/arthritis/art-20047971

https://www.webmd.com/osteoarthritis/ss/everyday-exercises-for-oa-slideshow

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arthritis/in-depth/arthritis/art-20047971

https://www.webmd.com/osteoarthritis/ss/everyday-exercises-for-oa-slideshow

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arthritis/in-depth/arthritis/art-20047971