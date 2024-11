Korisnici ZABA Mastercard debitnih I kreditnih kartica samo u petak 29.11. mogu iskoristiti dodatnih 20% popusta na sve uz minimalni iznos košarice iznad 30 eura. No, ponuda je ograničena I vrijedi do isteka sredstava. Zato, uz kod za popust ZABA požurite na www.pevex.hr i kupujte po izvrsnim cijenama. Uz to, korisnici ZABA Mastercard debitnih I kreditnih kartica do 1.12. imaju i mogućnost besplatne dostave za iznos računa iznad 30 eura.

Elektronika, Kućanski uređaji, Keramika i sanitarije, Vrt i sezona, Željeznarija, Građevina i boje, Dom i Dizajn te roba Široke potrošnje prodajne su kategorije PEVEX-a u kojima ćete pronaći sve potrebno za vaš dom na jednom mjestu.

PEVEX je kupcima omogućio kupovinu do 36 rata bez kamata i naknada. Stoga je sad idealno vrijeme nabaviti sve za uređenje i opremanje. Svi oni koji žele osobno preuzeti kupljenu robu naručenu putem www.pevex.hr mogu iskoristiti Click and Collect uslugu koja je dostupna u svih 29 PEVEX prodajnih centara diljem Hrvatske.