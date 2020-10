Glumac Thomas Brodie-Sangster utjelovio je dječaka Sama u filmu "Zapravo ljubav", a pred kamerama je i danas. Obožavatelji se slažu da izgleda jednako mlađahno kao i prije, iako ima 30 godina.

Thomas Brodie-Sangster osvojio je srca publike diljem svijeta kada je u božićnom klasiku "Zapravo ljubav" utjelovio dječaka Sama, a glumac danas ima 30 godina.

Thomasa su fotografi uhvatili na filmskom festivalu Raindance ovoga tjedna u društvu djevojke Gzi Wisdom, a pojavio se u modrom odijelu i košulji zanimljivog uzorka. Glumac, kojeg trenutačno gledamo i u Netflixovoj seriji "The Queen's Gambit", i danas izgleda mlađahno, a prije nekoliko mjeseci ispričao je kako je zbog izgleda imao i neugodnosti.

"Bio sam u Ottawi i ostavio sam putovnicu u ambasadi zbog vize te sam se vratio u hotel. Pomislio sam da bi mi dobro sjelo pivo te sam krenuo u bar, no onda sam shvatio da nemam dokumente kod sebe. Zamolio sam svejedno konobara da mi donese pivo, no on mi je rekao da nemam dovoljno godina da naručim alkohol. Pokazao sam mu svoj profil na IMDb-u, no to nije prihvatio", ispričao je Britanac kojem nitko ne vjeruje da ima više od 18 godina.

I obožavatelji filma "Zapravo ljubav" redovito mu komentiraju da je kao balzamiran te da i dalje ima dječački šarm, unatoč tome što ima 30. "On uopće ne stari, izgleda jednako kao i u filmu prije toliko godina", složili su se fanovi.