Osim uspješne glumačke karijere, život Sofije Vergare obilježile su i brojne tragedije u privatnom životu.

Sofia Vergara jedna je od najuspješnijih i najplaćenijih glumica današnjice, a svima najpoznatija kao Gloria iz serije "Moderna obitelj" u kojoj je glumila od 2009. do 2020. godine.

Sofia tako godinama do suza nasmijava gledatelje diljem svijeta, no njezin život iza kamera bio je sve, samo ne smiješan. Obilježilo ga je nekoliko tragedija i iskušenja, a najveća je svakako bila ubojstvo njezinog starijeg brata Rafaela 1998. godine.

Tada 28-godišnji Rafael ubijen je na ulicama Bogote, glavnog grada Kolumbije, u otmici koja je pošla po zlu. Naime, Sofijina je obitelj bila poznata i uspješna u kolumbijskog prijestolnici, što je sve članove činilo lakom i privlačnom metom. Ona, njezina braća i sestre pohađali su privatnu dvojezičnu školu Marymount International School Barranquilla, a Rafael je kao dječak u školu čak odlazio u pratnji tjelohranitelja koji se nisu odvajali od njega.

"Dolazimo iz uspješne obitelji i bio je svjestan da je meta otmičarima. Uvijek je imao tjelohranitelje, no onda je jednog dana sam izašao na ulici i tijekom pokušaja otmice je ustrijeljen. Bila sam shrvana", priznala je glumica u jednom od intervjua.

2013. godine National Enquirer objavio je vijest kako su vlasti obnovile istragu o cijelom slučaju.

"Ovo nije vijest. To je nepoštivanje. Znamo sve što trebamo znati o smrti mog brata", napisala je tada Sofia na Twitteru.

Nakon ubojstva starijeg brata, Sofia je majku, sestru i mlađeg brata Julia iz Kolumbije dovela da žive s njom u Miamiju. No uskoro je svjedočila Juliovim problemima s ovisnošću o drogama i alkoholu i navodno je bio uhićen više od 30 puta u periodu od 10 godine.

Prema pisanju Miami Newsa, Julio je 2010. godine tri puta uhićen u istom mjesecu i to svaki put zbog marihuane. Godinu dana kasije, imigracijski je sudac naložio njegovu deportaciju natrag u Kolumbiju.

Sofia je u nekoliko navrata izrazila zabrinutost za mlađeg brata.

"Počeo je s alkoholom, zatim je prešao na kokain i pukao. Sada je postao neka druga osoba. Gledati nekako kako umire i to više od 10 godina, malo po malo, to je najgora kazna. No s toliko loših stvari koje mi se događaju postajem jača, čak i kada mi se dogode užasne stvari ja nastavljam dalje", izjavila je 2011. godine za magazin Parade.

A jedna od užasnih stvari koje je Sofia doživjela je dijagnoza raka štitnjače za koju je saznala 2000. godine. Za Parade je također otkrila koliko je bila šokirana tim saznanjem u dobi od samo 28 godina.

"Nikada se nisam drogirala i pušila. Ne jedem crveno meso. Osjećala sam se potpuno zdravo i odjednom su mi rekli da imam rak. Bila sam uplašena i odmah sam pomislila na svoje dijete", priznala je.

Nakon dijagnoze odmah je bila podvrgnuta operaciji uklanjanja štitnjače, čemu je prethodila i terapija zračenjem, no ona je sve držala u tajnosti. Godinama kasnije objasnila je da kako s time nije željela izlaziti u javnosti jer joj je bilo dovoljno teško i bez dodatnog publiciteta.

"Riješila sam se raka, no moram biti na lijekovima cijeli život", izjavila je.

Sofia je još jednu bitku privatnu bitku pokušala zadržati u tajnosti, no to joj nije pošlo za rukom jer je 2017. godine bila prisiljena podnijeti pravne dokumente svom bivšem zaručniku Nicku Loebu koji mu omogućuju korištenje njihova dva smrznuta embrija bez njezinog pristanka.

Naime, par je izlazio dvije godine prije nego su se razišli 2014. godine, a Nick je prvi godinu dana kasnije podnio zahtjev za korištenjem potpunog skrbništva nad održivim embrijama koje su on i glumica zajedno stvorili 2013. godine. Želio je da mu surogat-majka rodi djecu i zatim ih odgajati kao samohrani roditelj. Međutim Sofia je uz pomoć odvjetnika uspjela embrije ostaviti zamrznute na neodređeno vrijeme u klinici za plodnost na Beverly Hillsu jer ne želi imati djecu s bivšim, a smatrala je i kako Nick traži publicitet nakon što se ona vjenčala za Joea Manganiella.

"Radila sam jako naporno 20 godina da bih došla do ove točke na kojoj se sada nalazim. Promoviram svoje filmove, volim svoj posao, ali ne volim promovirati svoj privatni život. Zato ne želim dopustiti toj osobi da iskorištava moju karijeru i pokušava promovirati samog sebe. Ljudi o ovome uopće ne bi trebali davati svoja mišljenja. Papiri su potpisani i nema se više o čemu pričati", izjavila je Sofia.

U siječnju 2021. godine Nick je ponovno izgubio još jednu pravnu bitku, a sudac iz Louisianne je odbio njegov zahtjev.

Iza Sofije je i jedan propali brak s Joeom Gonzalezom s kojim dijeli 29. godišnjeg sina Manola Gonzaleza-Ripolla Vergaru.