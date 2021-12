Ursula Corbero svjetsku je slavu stekla zahvaljujući ulozi Tokio u seriji "La Casa de Papel" koja je postala pravi fenomen.

Španjolska glumica Ursula Corbero trenutačno je jedna od najpopularnijih glumica na svijetu i to zahvaljujući ulozi pljačkašice Tokio u hit-seriji "La Casa de Papel" čija se posljednja sezona počela prikazivati ovih dana.

No 32-godišnja Ursula u svijet glume ušla je već kao 6-godišnja djevojčica pojavivši se u nekoliko reklama, a sedam godina kasnije snimila je i prvu filmsku ulogu. Bavila se jazz plesom, flamencom, a svoj je talent usavršavala i na satovima glume te scenskog govora. Sve se to isplatilo jer joj je donijelo niz novih uloga i nagrada u njezinoj zemlji, pa tako i ulogu Tokio koja joj je definitivno obilježila život.

Osim uspješne karijere, Urusula se može pohvaliti i bogatim ljubavnim životom. 2008. godine našla se pod povećalom javnosti nakon što se pročulo za njezinu vezu s kolegom Israelom Rodriguzeom, a dvije godine kasnije zaljubila se u tenisača Feliciana Lopeza. Ta je veza potrajala samo pet mjeseci i to navodno zbog velikog pritiska javnosti, a početkom 2013. godine započela je onu s glumcem i manekenom Andresom Velencosom i to nedugo nakon što je on prekinuo s pjevačicom Kylie Minogue.

Ursula i Andres zajedno su proveli tri godine, no niti s njim nije pronašla pravu sreću, a od 2016. godine je s kolegom Chinom Darinom i s kojim danas živi u Madridu.

Veliku je pažnju plijenila na nedavnom predstavljanju posljednje sezone serije "La Casa de Papel" u Madridu gdje se pojavila u haljini s izrezima ispod koje očito nije nosila nikakvo donje rublje, a s njom se družila i Viktorija Đonlić Rađa.

