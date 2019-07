Talijanska diva bujnih oblina Sofija Loren ne prestaje fascinirati javnost. Donosimo vam njezinu životnu priču.

Jedna od najvećih glumačkih diva 20. stoljeća, predivna Sofija Loren već desetljećima ne prestaje oduševljavati svojom senzualnošću i besprijekornim izgledom. Život legendarne Talijanke bujnih oblina pun je turbulentnih događaja i skandala, a zbog njezina bezvremenskog šarma javnost je se i dalje ne može zasititi.

Danas 84-godišnja glumica i dalje aktivno glumi, a trenutačno snima film u kojem je gotovo neprepoznatljiva. Inače vitalna glumica za ovu je ulogu prikovana za invalidska kolica. Zanimljivo je kako taj Sofijin najnoviji film, "The Life Before Us", režira upravo njezin sin Edoardo Ponti. Talijanska diva tako utjelovljuje stariju ženu u kolicima koja skrbi za djecu prostitutki.

Ova 84-godišnjakinja još uvijek je najpoznatija seksi sirena zlatnog doba Hollywooda, a svoju zvjezdanu karijeru započela je 1950. godine kada joj je bilo tek nježnih 16 godina. Nakon što se okušala u natjecanju ljepote, jedan lovac na talente sugerirao joj je da počne uzimati sate glume – i tako je sve započelo.

Glumica se počela baviti natjecanjima ljepote zbog novčanih nagrada koje bi pobjednice osvajale jer je potekla iz siromašne obitelji. Njezin je otac plemenitaš ostavio njezinu majku i malenu Sofiju pa su one cijelo glumičino djetinjstvo jedva spajale kraj s krajem. Iako se još tri puta u životu vidjela s ocem, nikada nije zaboravila niti mu je oprostila to što ih je ostavio. U periodu Drugog svjetskog rata Sofija je zajedno s majkom i bakom otvorila krčmu u kojoj je posluživala američke vojnike domaćim likerom od višanja, a mnogi su zli jezici govorili da je osim alkohola prodavala i svoje tijelo.

Do velike šanse 1956. Sofija je glumila u manje zapaženim filmovima i tek u sporednim ulogama, no nakon potpisivanja ugovora za snimanje pet filmova za produkcijsku kuću Paramount njezina je internacionalna karijera lansirana u zvjezdanu orbitu.

Iako ju je publika obožavala, to nije bilo pripisivano njezinu stvarnom glumačkom talentu, već seksualnosti i zavodljivom izgledu koji su karakterizirale njezine veličanstveno raskošne obline. Prvi film zbog kojeg je Sofija dobila pohvale bio je "Dvije žene" Vittoria De Sice iz 1960. Upravo je za ulogu u tom filmu Sofija dobila i svog prvog Oscara i time ušla u povijest kao prva glumica koja je osvojila najprestižniju filmsku nagradu za ulogu u filmu na stranom jeziku.

Nakon tog velikog uspjeha Sofijina karijera dosegla je svoj vrhunac 1964. kada je za ulogu u filmu "The Fall of the Roman Empire" dobila 1 milijun dolara honorara, što je za to vrijeme bila neviđeno velika svota novca.

Nakon nizanja uspješnih uloga i nominacija za Oscare Sofija je postala i prva zvijezda koja je lansirala vlastitu liniju parfema, što je danas vrlo čest pothvat zvijezda i zvjezdica. Parfem koji je nosio njezino ime "Sofia" postao je internacionalni hit pa su se bočice mirisa prodavale rekordnom brzinom. Vodeći se za tim uspjehom, glumica je uskoro lansirala i liniju sunčanih naočala.

Iako je bila jedna od najvećih diva Hollywooda, nakon što je započela osnivanje vlastite obitelji ranih 70-ih godina, odlučila se na filmu i TV-u pojavljivati tek u posebnim prilikama. Danas se Sofija Loren smatra jednom od 25 najvećih ženskih zvijezda koje su ikada koračale Hollywoodom.

1982. došlo je do velikog skandala jer se pročulo kako je glumica završila na 18 dana u zatvoru. Navodno je Sofija u Italiji izbjegavala redovito plaćati poreze i nije prijavljivala svoju imovinu i prihode, pa su je strpali u zatvor ne bi li progovorila o svojim propustima. Ipak, glumica se nije slomila pa je na kraju puštena na slobodu zbog manjka dokaza. Tek ju je 2013. talijanski sud oslobodio svih optužbi.

Zanimljivo je da je legendarna uloga Alexis Carrington iz hit-serije "Dinastija" inicijalno bila ponuđena upravo talijanskoj divi, no ona je odbila tu čast zbog toga što je željela biti više posvećena odgoju svojih sinova.

Iako je uvijek bila požrtvovna majka, lijepa Sofija itekako je slamala muška srca. Poznat je primjer njezine nesuđene romanse s Peterom Sellersom, s kojim je snimila glazbeni album. Naime, Peter je ostavio svoju ženu zbog zaluđenosti Sofijom, a ona ga je na kraju ipak – odbila.

Iako je živjela relativno čedno, Sofija je ipak doživjela jednu vrlo poznatu aferu s kolegom glumcem Carryjem Grantom. S Grantom je glumila u filmu "Houseboat", a njegova je tadašnja žena napisala scenarij. Grant je namjerno organizirao da uloga pripadne upravo Sofiji. Iako su dvije godine uživali u strastvenoj romansi, Carry i Sofija rastali su se ogorčeni vezom, a ostali su u trajno lošim odnosima. Navodno se Carry čak i želio pomiriti sa svojom ljubavnicom, no Sofija mu je poslala jasnu poruku udavši se za Carla Pontia.

Pontija je glumica upoznala kada je njemu bilo 37, a njoj tek 16 godina. Za njega se udala 1957. godine, dok on zapravo zakonski još nije bio niti razveden. Zbog toga što su se vjenčali u Meksiku uspjeli su prikriti da Ponti službeno ima dvije supruge do 1962. kada ih je sud primorao da ponište brak. No čak i nakon poništenja bračne veze par je nastavio živjeti zajedno. 1966. Ponti se napokon razveo i prvom prilikom ponovno se oženio zanosnom Talijankom.

Nakon što se jednom udala, Sofija više nikada nije "šarala" niti se upuštala u veze s drugim muškarcima. Zajedno su dobili dva sina, a ona je ostala udovica 2007. kada je Ponti preminuo zbog komplikacija s plućima.

Kako su mnogi muškarci i žene za njom godinama uzdisali, postojao je interes javnosti za intimnim fotografijama lijepe glumice. Zbog toga je 1999. došlo do tužbe koju je Sofija podigla protiv 79 stranica za filmove za odrasle zbog objavljivanja njezinih obnaženih fotografija.

Glamurozna diva cijelog je života fascinirala javnost i svoje obožavatelje, a i danas suvereno plovi crvenim tepisima, čak i u poznom devetom desetljeću života. Mnogi još uvijek uzdišu za njezinim oblinama, a čak i najoštriji kritičari moraju priznati da njezin izgled nema mane.