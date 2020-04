Marlon Brando pozornost javnosti privukao je 1947. godine u filmu Stanleyja Kowalskog, nakon čega se vinuo među zvijezde.

Marlon Brando bio je jedan od najpoznatijih i najutjecajinih glumaca druge polovice 20. stoljeća, a slavni ljepotan ovih bi dana proslavio 96. rođendan. Glumi ga je učila Stella Adler, pozornost je privukao ulogom Stanleyja Kowalskog 1947. godine, a odonda se vinuo u glumačku legendu.

Brando je kao tinejdžer bio dosta nestašan i njegovi su roditelji imali dosta problema. Izbačen je iz škole jer je u hodniku vozio motor, nakon toga je provalio u crkvu i iz zvonika izvukao dio zvona težak 55 kilograma te ga zakopao u blizini. Da bi stvar bila još bolja, organizirao je potragu za krivcem kako nitko ne bi posumnjao da je to bio on. Iz Minnesote se kasnije preselio u New York, gdje je radio kao pomoćnik na dizalu, konobar i kuhar.

Kako bi se usavršio u bilo kojim poslovima, naučio je dobro pregovarati, a satima bi slušao kako agent Irving Pul Lazar sklapa nove poslove preko telefona. Dok je glumio u predstavi "Tramvaj zvan čežnja" na Broadwayu Brando se s kolegom sa seta u pauzama boksao. Isprva je sve bila zezancija, no kada su se počeli zaista boksati, kolega mu je razbio nos te je Brando krvav došao na pozornicu. U bolnicu je otišao tek nakon predstave.

Ulogu u kultnom filmu "Na dokovima New Yorka" odbio je dvaput a da uopće nije pročitao scenarij, a za Terryja Mallroya su htjeli Franka Sinatru. Na kraju se Brando predomislio, no nije bio zadovoljan kako je to odglumio te je na prvom prikazivanju filma samo otišao iz dvorane razočaran. Za tu je ulogu dobio prvog od svoja dva Oscara za najbolju mušku ulogu.

Zarađivao je milijune

Oscar koji je dobio za tu ulogu ukrali su mu, a nije to primijetio sve do 1994. godine, kada ga je odvjetnik obavijestio da se zlatni kipić prodaje na aukciji u Londonu. Frank Sinatra nikada mu nije oprostio što mu je ukrao tu ulogu. Marlon Brando nije volio kolegu Burta Reynoldsa do te mjere da kada je saznao kako bi on mogao glumiti Michaela Corleonea u "Kumu", rekao je da neće glumiti Vita ako Burt bude na setu filma.

Brando se tijekom snimanja filma "Pobuna na brodu Bounty" zaljubio u otočić Tatiaroa pored Tahitija te ga je na kraju kupio. Danas se ondje nalazi resort pod nazivom The Brando.

Na filmu "Superman" iz 1978. godine za 12 dana snimanja zaradio je 2,25 milijuna dolara, što je kasnije došlo do toga da je za 10 minuta na velikom platnu dobivao po 3,7 milijuna dolara. Za ulogu svećenika u "Mrak filmu 2" ponudili su mu dva milijuna dolara, no zbog upale pluća morao je odbiti tu ulogu.

Ljubio je muškarce i žene

Brandov burni glumački život pratio je i buran privatni život. Navodno je dugo ljubovao s Marilyn Monroe, a imao je i homoseksualna iskustva, čega se ne srami. Bio je u ljubavnoj vezi s pjevačem Bobom Dylanom, a imao je i ljubavnika Walleyja Coxa. Žene je ipak više volio. S Annom Kashifi vjenčao se 1957. godine i bili su dvije godine u braku. Druga supruga bila mu je Movita Castaneda, sedam godina starija meksička glumica. Nakon nje na red je došla kolegica Tarita Teriipa. Brando je ljubovao i s kolegom Jamesom Deanom, a dvojac je navodno imao sadomazohističku vezu u kojoj su obojica uživala.

Marlon Brando u mladosti je bio seks-simbol, a pri kraju života bio je poznatiji po obiteljskim i zdravstvenim problemima nego po svojoj glumi. Imao je problema s težinom i dijabetesom. Legendarni glumac preminuo je 1. srpnja 2004. u dobi od 80 godina.