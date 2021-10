Julia Lemigova u braku je s Martinom Navratilovom s kojom je pronašla sreću nakon niza tragedija koje su obilježile njezin život.

Supruga teniske legende Martine Navratilove Julia Lemigova, koja je nekoć bila i Miss SSSR-a, pridružuje se ekipi popularnog američkog reality showa "The Real Housewives Of Miami".

Show se izvorno prikazivao u tri sezone od 2011. do 2013. godine prije nego što je postala jedna od rijetkih franšiza koja je otkazana.

Međutim, sada se vraća na male ekrane i premijerno će biti prikazan u prosincu, prenosi Page Six.

49-godišnja Julia je jedno od tri nova lica koja se pridružuju glumačkoj ekipi, uz planera događaja Guerdyja Abrairu i anesteziologinju Nicole Martin, a upravo je njezino ime izazvalo najviše interesa kod gledatelja, pogotovo obzirom na njezinu burnu i tragedijama obilježenu prošlost i brak s Navratilovom.

Martina i Julia obje potječu iz nekadašnjeg Istočnog bloka, teniska zvijezda rođena je u komunističkoj Čehoslovačkoj, a njezina supruga u Sovjetskom Savezu.

"Pretpostavljam da je naše slično istočnoeuropsko porijeklo isprva omogućilo našu vezu. Imale smo puno toga zajedničkog. Sjećam se da je bila jako duhovita, puno smo se smijale", izjavila je Julia u jednom od intervjua za Daily Mail.

Rođena od oca pukovnika Crvene armije u Moskvi, Julia je postala Miss SSSR-a 1990. godine samo godinu dana prije raspada zemlje, a uz to je bila i druga pratilja za Miss Universe svijeta 1991. godine. To joj je otvorilo vrata u svijet manekenstva, pa je svoj profesionalni život prebacila je u zapadnu Europu i naposljetku se povezala s ekscentričnim bankarom Edouardom Sternom, jednim od najbogatijih muškaraca u Francuskoj.

Dobili su sina 1999. godine, ali je on tragično preminuo od unutarnjih ozljeda kada je imao pet mjeseci, samo nekoliko dana nakon što je Julia unajmila bugarsku dadilju koja je odmah nestala nakon smrti djeteta. Kasnije je za Daily Mail otkrila da je službena istraga bila zaustavljena, a ona nije mogla sama dalje istraživati i da je sve bilo van njezine kontrole i jako bolno.

Nova tragedija zadesila je Julijin život kada je Edouard ubijen iz vatrenog oružja i pronađen mrtav u kostimu od ružičastog lateksa nakon sado-mazo večeri u svojoj rezidenciji u Ženevi 2005. godine, a njegova ljubavnica Cecile Brossard na kraju je osuđena za ubojstvo.

Julia je novu sreću konačno pronašla s bivšom teniskom zvijezdom 65-godišnjom Martinom Navratilovom s kojom je godinama bila u vezi prije nego što ju je poznata sportašica zaprosila na televiziji na US Openu u rujnu 2014. godine. Vjenčale su se tri mjeseca kasnije u New Yorku s popisom slavnih gostiju među kojima su bile glumačke zvijezde poput Brooke Shields pa sve do tadašnjeg gradonačelnika Billa De Blasija.