Slavni glumac Jack Nicholson iza sebe ima karijeru dugu više od 60 godina, ali i zanimljivu osobnu priču.

Legendarni američki glumac Jack Nicholson na sceni je već više od 60 godina, a tijekom karijere najpoznatiji je postao po ulogama zlobnika i antijunaka. Bio je nominiran za nagradu Oscar čak 12 puta, što mu je donijelo i titulu glumca s najviše nominacija u povijesti Hollywooda. Također je i jedini glumac koji je još od 60-ih godina svakoga desetljeća dobio barem jednu nominaciju za tu prestižnu nagradu. Povodom njegova 83. rođendana prisjetili smo se nekih od značajnijih trenutaka u njegovu životu.

Punim imenom John Joseph Nicholson glumac je rođen u New Yorku, no odrastao je u gradu Neptuneu. Razlog tome da je rođen daleko od svoje obitelji bile su okolnosti u tom trenutku. Njegova majka June bila je tinejdžerica te je njihova obitelj htjela njegovo rođenje držati u tajnosti. Iako se isprva nije znalo tko mu je otac, kasnije je glazbenik Don Furcillo priznao da je u to vrijeme spavao s June. Kako bi zaštitila ugled obitelji, June je rodila u drugom gradu, a njezina majka Ethel odgojila je Jacka kao svog sina. Nicholson je odrastao uvjeren da mu je baka zapravo majka, a za majku je dugo vjerovao da mu je sestra.

Novinari otkrili istinu njegove obitelji

Pravu istinu o svojoj obitelji saznao je tek kada je imao 37 godina te je već bio slavan. Činjenice je otkrio časopis Time dok je njihov novinar radio veliku priču o popularnom glumcu. June i Ethel u tom su trenutku već bile mrtve.

Kao mladić Nicholson je radio brojne poslove kako bi uštedio novac, među kojima se ističe posao spasioca na obali Jersey. Nakon što je završio srednju školu, preselio se u Los Angeles, gdje je živio s June. Među prvim poslovima u showbizu bio je posao asistenta animatorima Williamu Hanni i Josephu Barberu, koji su napoznatiji po crtanoj seriji "Tom & Jerry". Da nije postao glumac, vjerojatno bi karijeru izgradio kao ilustrator u Hollywoodu.

Imao je 21 godinu kada se prvi put pojavio na velikom platnu, a bilo je to u krimi drami "The Cry-Baby Killer". Film je bio i prvi u nizu njegovih suradnji s redateljem Rogerom Cormanom. Njegova najznačajnija uloga s početka karijere bila je ona mazohističkog pacijenta u Cormanovu filmu "Mala trgovina užasa" iz 1960. godine. Nicholson je postao veliki prijatelj s Bruceom Dernom i Harryjem Deanom Stantonom dok su sva trojica gradila karijeru u Hollywoodu. Tijekom karijere radio je kao redatelj, a surađivao je i s brojnim glazbenicima, poput benda The Monkees.

Neko vrijeme živio je u kući pored slavnog kolege Marlona Branda na Mulholland Driveu u Santa Monici, gdje je živio i Warren Beatty. Ulica u kojoj su živjeli dobila je nadimak "ulica zločestih dečki", a nakon što je Brando preminuo 2001. godine, Nicholson je kupio njegovu kuću iz poštovanja prema kolegi.

Do uloge Jokera u slavnom filmu o Batmanu Nicholson je već bio legenda glumačkog svijeta. Upravo zato dogovorio je s Timom Burtonom sve detalje u vezi filma te si je osigurao postotak od svih prava. Dosad je zaradio oko 60 milijuna dolara za tu ulogu zahvaljujući poduzetnom duhu.

Veliki ženskaroš u braku je bio samo jednom

Cijelu karijeru na glasu je kao veliki ženskaroš, no Nicholson je u braku bio samo s jednom ženom. Glumac i Sandra Knight vjenčali su se 1962. godine, a u dvije godine bračne idile dobili su kćer Jennifer, koja je rođena 1963. godine. Nakon rastave o njegovu su privatnom životu kružile brojne glasine.

Glumica Susan Anspach tvrdila je da je njezin sin Caleb Goddard ujedno i Nicholsonov sin. Jack u to nije bio uvjeren, no 1996. godine Caleb je istaknuo kako ga je Nicholson priznao i službeno. Platio je troškove njegova studiranja, a Calebova je majka i u oporuci napisala da je on dijete koje je dobila sa slavnim glumcem. Nicholson se jedno vrijeme viđao s glumicom Anjelicom Huston, a za vrijeme njihove veze viđao se i s brojnim drugim ženama.

Jedna je od njih i danska manekenka Winnie Hollman, s kojom ima kćer Honey Hollman. S Rebecoom Broussard ima dvoje djece, a nakon nje bio je u vezi s glumicom Larom Flynn Boyle do 2004. godine, kada su se razišli.