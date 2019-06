Životna priča Glorije Laure Vanderbilt sve je samo ne obična.

"Sirota mala bogatašica" i velika dama američkog društva, imena Gloria Laura Vanderbilt preminula je u dobi od 95 godina od posljedica raka želuca kao posljednja članica svoje dinastije.

Gloria je bila rođena u nezamislivom bogatstvu 20. veljače 1924. godine, a njezina je životna priča obilježena privilegijama, glamurom, moćnim prijateljima, slavnim ljubavnicima ali i neizmjernom tugom.

"Željela je sve osjetiti, sve životne užitke, kao i bol", izjavio je njezin sin, danas poznati američki novinar Anderson Cooper.

Gloria je bila majka, dizajnerica, filantropistica, spisateljica, pjesnikinja, umjetnica i glumica, drugim riječima, prava žena renesanse.

Ipak njezin je rani život obilježio skandal, nakon što joj je otac Reginald Claypoole Vanderbilt, strastveni kockar i ljubitelj alkohola, potrošio svoje nasljedstvo i umro kad joj je bilo tek 18 mjeseci. Premlada da bi imala umijeće i sposobnost voditi obiteljsku zakladu, Glorijina je majka, po kojoj je dobila ime, potrošila sav novac na sebe, zabavljajući se diljem Europe, družeći se s princom od Walesa, a svoj ekstravagantni način života financirala je djelomično iz kćerine zaklade čija se vrijednost tada procijenjivala na 2,5 milijuna dolara. Pri tome je Gloriju kao djevojčicu vodila sa sobom na sva putovanja.

1934. godine Gloria je bila tek malena djevojčica kada se našla u središtu senzacionalne tužbe za koju je saznao cijeli svijet, i to pod nazivom "Suđenje stoljeća". Naime, Glorijina ujna Gertrude Vanderbilt Whitney tražila je skrbništvo nad njome, navodeći kao glavni uzrok zanemarivanje djevojčice i majčin nemoralni utjecaj. Sočni detalji sa suđenja zabavljali su američku siromašnu javnost koja se u to vrijeme nalazila u Velikoj depresiji.

Naposljetku ujna je bila ta koja je dobila skrbništvo, ali Gloria je bila ta koja je u cijeloj priči ostala najviše traumatizirana, a u nekim ju je prilikama čuvalo čak 12 tjelesnih čuvara.

"Ako nikada niste imali majku ili oca, odrastate tražeći nešto što nikada nećete pronaći. Tražite to u ljubavi, ljudima i ljepoti", napisala je Gloria u svojoj biografiji.

Možda je to bio razlog što nije uspjevala pronaći pravu ljubav, iako je bila u vezama s nekim najslavnijim muškarcima 20. stoljeća, poput Howarda Hughesa, Franka Sinatre, Errola Flynna i Marlona Branda. Udavala se četiri puta i imala je četvero djece, među kojima je najpoznatiji Anderson Cooper koji je život posvetio brizi o njoj.

"Uvijek sam osjećao da je moj posao štititi je. Živjela je život pod budnim okom javnosti ", izjavio je Anderson.

Što se obrazovanja tiče, Gloria je pohađala popularnu školu Miss Porter u Connecticutu, koju su završile i Jacqueline Kennedy Onassis, Lee Radziwill, Katharine Hepburn i Gene Tierney. Kao djevojčica bila je poprilično sramežljiva, a čak je razmišljala o tome da postane redovnica. Borila se i trudila da pronađe svoje mjesto u svijetu, okušala se u pisanju, pjesništvu, umjetnosti i glumi, a bila je pokrenula i vlastitu modnu liniju čiji je zaštitni znak bio labud.

S vremenom je postalo očito kako će Gloria postati jedan od doajena njujorškog društva. Njezina porculanska put, crna kosa i naočito držanje plijenili su pažnju modnih magazina i fotografa, ponajviše Richarda Avedona koji je rekao kako je ona njegova najveća inspiracija. Bez problema je postala dio otmjenog društva čiji su članovi bili i Charlie Chaplin, Diane von Furstenberg i Truman Capote, koji su joj zapravo bili i najbliži prijatelji. I dan danas se šuška kako je upravo ona bila glavna inspiracija Holly Golightly za njezinu legendarnu novelu "Doručak kod Tiffanyja".

Sa samo 17 godina Gloria se preselila u Hollywood gdje je krevet dijelila s nekima od tada najpoželjnijih neženja, koji nisu svim djevojakam bili na raspolaganju.

"Svaku večer sam išla na spoj s filmskim zvijezdama. Kako bi privukli moju pozornost trebali su biti slavni i stariji od mene. To je bilo totalno neprilično, da ne kažem i opasno", napisala je Gloria u svojim memoarima "The Rainbow Comes And Goes" 2016. godine.

Stvari su postale ozbiljne tek kada je upoznala avijatičarskog mogula Howarda Hughesa koji je od nje bio stariji 19 godina. Priznajući kako je u svojim romansama često tražila očinsku figuru, koju nikad u životu zapravo nije imala, opisala je svoju vezu s Howardom kao divlje romantičnu i ekstremno snažnu. No, nakon što je shvatila kako je ta veza ne vodi prema oltaru, ubrzo se spetljala s glumcem Errolom Flynnom.

"Bila sam djevojčica od 17 godina koja zna treptati okicama, bila sam opsjednuta filmovima, glumci su mi bili poput bogova jer sam cijelo djetinjstvo provela gledajući filmove u kojima su glumili i odjednom su oni mene gledali i pozivali me van", ispričala je Gloria.

Ta veza nije potrajala, no samo nekoliko mjeseci nakon prekida udala se za holivudskog agenta Pata DiCiccoa i člana organizirane bande, kojeg je Glorijin sin opisao kao kockara i navodnog ubojicu. Kasnije je i sama priznala kako je ta udaja bila jedna od njezinih najvećih životnih grešaka. Najveća holivudska krema nazočila je njihovu raskošnom vjenčanju na jednom španjolskom imanju u Santa Barbari. Zanimljivo je da je Gloria prvu bračnu noć provela sama dok ju je njezin novopečeni suprug proveo kartajući sa Zeppom Marxom, jednim od slavne filmske braće Marx.

2017. godine Gloria je u intervjuu objasnila kako je zapravo bila opčinjena njegovom snažnom i dominantnom osobnošću. Par se razveo nakon četiri godine jer je Pat postao fizički i psihički nasilan prema svojoj mladoj supruzi.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, u dobi od 21 godine udala se ponovno i to za 63-godišnjeg britanskog dirigenta Leopolda Stokowskog, samo tri tjedna nakon što ga je upoznala. On joj je dao sagraditi palaču na jednoj od planina u Santa Barbari i dao joj ime "The Monastery". Par je dobio dva sina Leopolda i Christophera. Gloria je u biografiji napisala kako su bili sretni i živjeli poput seksi fratra i redovnice.

No Gloria je tada upoznala plavookog Franka i to je opet sve promijenilo.

"Mislila sam da je čovjek za kojeg sam bila udana bio dobar i da me neće nikad napustiti, a tada mi je prišao Frank Sinatra. Nedugo nakon odlučila je napustiti Stokowskog i njihov je brak završio 1955. godine, a Frank se nedavno bio razveo od svoje druge supruge Ave Gardner.

"Kao ljubavnik, učinio je da se osjećam kao da sam mu najvažnija osoba na svijetu", napisala je u memoarima. Ipak, veza nije dugo potrajala, štoviše samo tri tjedna i to prije nego je on krenuo na turneju.

"Bio je jedan od najljubaznijih i najdražih osoba u mom životu jer se pojavio u trenutku kada sam se osjećala poput zarobljenice u braku, a to nisam htjela", otkrila je Gloria.

Između veze s Frankom i braka s trećim suprugom, filmskim redateljem Sidneyjem Lumetom, imala je kratke afere sa slavnim ljubavnicima poput Genea Kellyja i Roalda Dahla ali i Marlona Branda.

Na veliko iznenađenje ili možda ne, Glorijin treći brak pretvorio se u katastrofu. S Lumetom je provela tri tjedna u vezi prije nego su se vjenčali. Obasipao ju je svojom ljubavi, ali u biografiji je navela kako je bio posesivan i divlje nepouzdan. Prisilio ju je da odbije snimanja tri filma u kojima je glumio i Sinatra, zbog straha i ljubomore da bi se Gloria ponovno mogla zaljubiti u njegove plave oči.

Glorijin način pozdraviti se s bivšim ljubavima i partnerima, bilo je započinjanje novih veza s nekim novim. Tako je nakon sedam godina provedenih u braku s Lumetom, novu ljubav pronašla je sa zgodnim piscem scenarija Wyattom Cooperom, koji ju je također osvojio svojim plavim očima. U braku s njim rodila je dvojicu sinova, Andersona i Cartera. Zajedno su bili sve do 1978. godine kada je umro od posljedica operacije srca.

Nakon toga Gloria se posvetila poslu i proslavila se kao dizajnerica i spisateljica. Najpoznatija je bila po liniji traperica koja se postala toliko poznata da joj je omogućila suradnju s kozmetičkom kućom L'Oreal.

Usred silnog uspjeha, Gloria se suočila s jednom od najvećih životnih tragedija kada je 1988. godine njezin najmlađi sin Carter Cooper počinio samoubojstvo skočivši s 14. kata njezina stana na njujurškom Upper East Sideu. Carter je bio diplomirao na Princetonu i radio je kao urednik u magazinu American Heritage u trenutku kada je preminuo. Mjesecima ranije počeo je posjećivati terapeuta, a posljednji dan života proveo je spavajući u majčinu stanu. Pred njezinim očima bacio se s balkona na pločnik.

"Bio je trenutak kada sam mislila da ću se i ja baciti za njim. Ali pomislila sam na tebe i to me zaustavilo", rekla je u jednom od dirljivih intervjua koje dala sinu Andersonu i priznala kako je nakon tragičnog događaja prestala slaviti Božić.

Nakon toga se još više povezala sa sinom Andersonom, koji ju je uvijek opisivao kao zanimljivu i nekonvencionalnu dok i sam nije skrivao koliko je sretan što se s godinama posebno povezao s majkom, te što je imao priliku doživjeti neke poprilično jedinstvene situacije odrastajući s njome. Naprimjer, sa samo 11 godina bio je jedan od gostiju kultnog Studija 54 kamo su zalazile samo najveće holivudske face.

"Moja majka živjela je nekoliko različitih života i promijenila nekoliko vanjština", izjavio je Anderson u dokumentarnom filmu iz 2017. godine.

I doista, Gloria Vanderbilt ostavila je neizbrisiv trag na kulturološkoj povijest Amerike, ali možda je je njezina vlastita priča o preživljavanju i gradnji same sebe kao osobe postala simbol ustrajnosti.

"Uvijek je naporno radila, trudila se i vjerovala kako najbolje tek dolazi", zaključio je Anderson Cooper.