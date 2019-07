Courtney Love proslavila je 55. rođendan, a mi smo se prisjetili njezina života, koji je bio obilježen skandalima i tragedijama.

Slavna plavuša buntovnog ponašanja i teške životne priče Courtney Love već desetljećima plijeni pažnju javnosti zbog svog ponašanja, ali i okolnosti koje su njezinu sudbinu pretvorili u mrežu tuge, bijesa i droge.

Courtney Love proslavila se kao pjevačica i glumica ranih 90-ih na grunge sceni koja je tada postala pravi planetarni hit. Estetika zakovica, crne kože, velikih poderanih vesti i razmrljane šminke ostala je zaštitno lice punk-grunge scene do danas. Njezina grupa Hole proslavila ju je, a zbog ljubavne veze s frontmenom Nirvane Kurtom Cobainom njezin je život postao beskrajno zanimljiv paparazzima.

Courtney je od djetinjstva bila problematična, pa je već s 12 godina završila u popravnom domu, a čim je napunila 18 godina, odselila se u Dublin i Liverpool, gdje je sredinom 80-ih počela graditi svoju glazbenu karijeru i prepoznatljivi stil.

Po povratku u SAD Courtney osniva grupu Hole s kojom je postala prepoznata na underground sceni Los Angelesa, a na iznenađenje mnogih, tada ju slava nije zanimala, pa je uzela predah od snimanja ploča i otišla u Japan i Tajvan raditi kao erotska plesačica. No njezina striptizerska karijera nije zaživjela jer je ilegalno ostala u Japanu duže no što joj je to njezina viza dopuštala, pa su je vlasti otkrile i odmah deportirale nazad u SAD.

Prema vlastitim riječima, Courtney se cijelog života bojala prosječnosti i rutine, pa je stalno imala potrebu seliti se i probavati nove stvari i iskustva – mnoga vrlo kontroverzna.

Studirala je teologiju, pa filozofiju, bila striptizeta, glazbenica i na kraju glumica, a nakon prvih sporednih uloga na filmovima 80-ih Courtney se preselila u New York, gdje je radila kao prostitutka i plesačica. Nakon nekoliko loših iskustava s mušterijama Courtney se vratila u rodni Oregon i tamo pokušala otvoriti vlastiti striptiz-klub, no klijenti nisu željeli ići djevojci koju znaju čitav život, pa se Courtney, ponižena i izolirana, povukla na Aljasku.

Na Aljasci je živjela u kamp-prikolici s još tri propale striptizete, a cijelo je iskustvo opisala kao "proces sazrijevanja".

Nakon iskustva u Aljasci vratila se u Los Angeles i ponovno počela stvarati glazbu, ali je i dalje radila kao striptizeta kako bi mogla plaćati svu potrebnu opremu i studije za snimanje glazbe.

Prvi album grupe Hole bio je uznemirujući, agresivan i zapravo – gotovo neslušljiv, ali kritika i publika tog vremena zavoljeli su ga. Tako je Hole završila na popisu 20 najperspektivnijih glazbenih grupa, a nenadana slava gurnula je mladu Courtney u žižu zbivanja.

Odjednom se pojavljivala na glazbenim događanjima diljem svijeta, pa je tako upoznala i Kurta Cobaina, pjevača Nirvane i ljubav svog života. Do kraja 1991. Courtney i Kurt bili su najslavniji par glazbene scene, a mediji su ih u stopu pratili.

Kurt i Courtney jedno u drugome pronašli su srodne duše, a vjenčali su se već u veljači 1992. na Havajima. Courtney je na sebi imala dugu satensku haljinu, a Kurt samo pidžamu. Ubrzo se otkrilo da je pjevačica trudna.

Šest mjeseci nakon vjenčanja, u kolovozu 1992., rođena je jedina kći Courtney Love i Kurta Cobaina, djevojčica Frances Bean Cobain.

Iako se naizgled činilo da u životima uspješnih glazbenika sve ide kao po loju, zapravo je njihova svakodnevnica skrivala mračnu tajnu. Kurt i Cortney bili su teški ovisnici o heroinu, a pjevačica ga nije prestala uzimati ni tijekom trudnoće.

Slučaj je razotkrio Vanity Fair, a zbog članka o njima socijalna služba odlučila je oduzeti im malenu Frances i smjestiti ju pod skrbništvo njezine sestre Jaimee. Courtney je kasnije upravo taj medijski članak odlučila okriviti za tragičnu sudbinu svog supruga te je implicirala kako se zbog oduzimanja kćeri njegovo psihičko stanje jako pogoršalo.

U travnju 1994. svijet je ostao u šoku. Mladi i megapopularni pjevač Nirvane Kurt Cobain ubio se metkom u glavu u njihovoj zajedničkoj obiteljskoj kući u Seattleu, dok je Courtney bila na odvikavanju od droge.

Nakon kremacije glazbenika Courtney je dio njegova pepela zadržala u urni, a dio stavila u plišanog medvjedića kojeg je poklonila svojoj kćerkici.

Ovisnica o teškim drogama, nesretna majka i udovica, Courtney je počela imati agresivne ispade u javnosti i na svojim koncertima, a njezinoj psihičkoj i emotivnoj stabilnosti nisu pomogle ni stalna medijska pažnja i praćenje paparazza.

Uskoro se počela povlačiti po sudnicama zbog niza tužbi da je udarala publiku na svojim koncertima, a jednom je izbačena i s avionskog leta jer je fizički napala stjuardesu. Kasnijih je godina pjevačica rekla kako se tog mračnog razdoblja svog života jako slabo sjeća zbog toga što je neprestano bila omamljena heroinom.

Ranih 2000-ih Curtney se okušala u glumi i postala začudno uspješna mainstream glumica. Ipak, ni uspjeh na filmu nije obuzdao ponašanje te platinaste plavuše, pa je opet punila stupce novinskih članaka svojim kršenjem zakona.

2005. je morala biti podvrgnuta jednogodišnjem prisilnom odvikavanju od droge, a za vrijeme rehabilitacije izdala je i svoj drugi solo album.

Danas je Courtney Love ikona grunge stila i uspješna spisateljica koja je svoju životnu priču 2006. pretočila u memoare pod nazivom "Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love", a okušala se i u pisanju i crtanju manga stripova. I dalje se pojavljuje u filmovima te održava koncerte, no vrhunac njezine slave itekako je prošao.

Razbarušena plavuša razmrljane šminke ostala je upisana u povijest showbiza kao buntovna udovica Kurta Cobaina. Ovisnica, majka, pjevačica i razvratnica – sve su to titule koje su dodijeljene toj slavnoj dami koja sada korača šestim desetljećem života.