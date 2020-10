Cary Grant legenda je zlatnog doba Hollywooda, a u novoj knjizi otkriveni su brojni detalji iz njegova burnog života.

Cary Grant bio je jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, a u novoj knjizi "Cary Grant: A Brilliant Disguise" autora Scotta Eymana otkriveni su brojni detalji iz njegova života.

"Cary je potpuno izmišljeni lik i cijeli život igram tu ulogu. Nema šanse da sam zaista Cary Grant. U svojim sam mislima zlikovac po imenu Archie Leach. Ipak, mislim da je Cary Grant napravio dosta čudesa tijekom mog života", jedna je od njegovih izjava koja se našla u knjizi. Biografija prati i Grantovu unutarnju borbu zbog seksualnosti koju je vodio sam sa sobom godinama.

Grantovo pravo ime je bilo Archibald Leach, a tijekom burne karijere je četiri puta stao pred oltar, bio je ludo zaljubljen u Sophiju Loren te je zbog naglog temperamenta i narcizma bio i na terapijama. Njegova treća supruga, glumica Betsy Drake, upoznala ga je s psihoterapijama i LSD-jem.

Leach je inače rodom iz engleskog Bristola, a još kao dječak sanjao je o tome da pobjegne iz svog rodnog grada. Sredinom 20-ih godina prošloga stoljeća otputovao je u New York te je odlučio kako se nikada neće vratiti u Englesku. Ondsje se pridružio grupi akrobata koji su usavršili hodanje na štulama te su držali nastupe diljem grada.

Jedva je čekao ući u Hollywood

Prije nego se preselio u Los Angeles, učio je glumiti od svojih uzora čije je pokrete kopirao, a čitavo to vrijeme bio je ogorčen zbog odnosa koje je imao s roditeljima prije nego što je otišao u SAD. Tek nakon dugo godina, psihijatru je priznao kako je razlog njegove podvojene ličnosti on sam, a ne njegovi roditelji. "Shvatio sam da sam sebe činim nesretnim. Imao sam mnoge probleme tijekom godina, no to su bili problemi Archieja Leacha, ne Caryja Granta", rekao je glumac jednom prilikom.

Halucinogene droge su mu jedno vrijeme bile svakodnevica te nije krio da uzima LSD.

O glumi je razmišljao još dok je živio u New Yorku, gdje je upoznao glumicu Fay Wray koja se kasnije proslavila filmom "King Kong" 1933. godine. Kada je stigao u Hollywood pokušao je ponovno doću s njom u kontakt, a nadao se kako će mu pomoći u građenju karijere. Imao je sreće jer ga je ondje priijetio Paramount, a tijekom jedne godine pojavio se u čak 10 njihovih filmova.

U to je vrijeme započeo vezu s Virginijom Cherrill, koja mu je kasnije postala prva supruga, no u braku su bili samo deset mjeseci. "Bila sam zaljubljena u Caryja, no on je bio zaljubljen u sebe i nisam imala šanse", rekla je glumica nakon razvoda. Živio je i s glumcem Randolphom Scottom, a njihov život je privlačio mnogo pažnje te su svi smatrali da su u vezi.

Drugi put je u bračnu luku uplovio s Barbarom Hutton, koja se kasnije požalila kako Cary nije niti malo zabavan u privatnom životu kao što je to na filmu. Ni njihov brak nije potrajao dugo, a glasine o Grantu počele su sve više kružiti Hollywoodom. Kolege ga nisu boljele zbog naglog temperamenta te zbog toga što bi se uvijek previše napio te bi bio neugodan. Mnogi su smatrali i da je škrt.

Bio je bijesan zbog Sophije Loren

Njegov treći brak s Betsy Drake bio je osuđen na propast od samih početaka zbog jednog putovanja. Na samome početku braka otišao je snimati film u Španjolsku, a kolegica mu je bila Sophia Loren. Zaljubio se u nju na prvi pogled. Čak ju je i zaprosio, no ona je bila ludo zaljubljena u talijanskog prodcenta Carla Pontija. Grant je bio bijesan jer ga nikada nitko dotad nije odbio.

Četvrti je put pred oltar stao s glumicom Dylan Cannon, a kleknuo je kada ju je vidio u jednom TV showu. Zajedno su dobili kćer Jennifer koju je Cary obožavao, no svojoj četvrtoj supruzi nije bio dobar muž.

Cary Grant preminuo je u studenom 1986. godine, a nekoliko dana prije smrti izjavio je kako žali što je uopće imao glumačku karijeru te je poželio da je bio bolji čovjek, otac i suprug.