Osnivač The Rolling Stonesa Brian Jones preminuo je 1969. u dobi od 27 godina.

"Bez Briana Jonesa ne bi bilo ni Rolling Stonesa", rečenica je koju su brojni glazbeni kritičari izrekli još od sredine 60-ih godina. Njegova priča godinama nakon smrti pokreće brojne glasine, a malo je poznato tko je on točno bio. Ovo je što znamo.

Djevojke su ga obožavale, još kao tinejdžera, a on nije imao ništa protiv. Njegovo buntovno ponašanje krenulo je u jako ranoj dobi, a sa 16 godina je postao otac. Imao je djevojku Valerie koja je u to vrijeme imala 14 godina, a Briana je obitelj poslala iz Velike Britanije u Njemačku dok se prašina ne slegne. Njegova djevojka otišla je u Francusku gdje je i rodila sina po imenu Simon. Kasnije se udala za Jonesovog dobrog prijatelja Grahama Ridea.

Brian je s 15 godina počeo svirati razne instrumente, no obitelj ga nikada u tome nije podržala jer s njima nikada nije bio u dobrim odnosima. Jonesovi skandali nakon sina s 14-godišnjom djevojkom nisu stali. Par godina kasnije imao je aferu s udanom ženom po imenu Angeline i postao je otac djevojčice koja većinu svog života nije znala tko joj je pravi otac. Kada je imao 18 godina započeo je vezu s Pat Andrews, 15-godišnjom djevojkom, koja mu je rodila treće dijete godinu kasnije, sina Juliana. Ipak, Brian nikada nije bio uzoran otac niti jednom svom djetetu. Nastavio je svirati gitaru te se sprijateljio s brojnim glazbenicima koji su ga doveli do Londona.

Upoznavanje benda

Ondje se preselio kada je imao 19 i nije se više vraćao starom životu. U jednom klubu je upoznao Keitha Richardsa i Micka Jaggera, a s njima je svirao i Charlie Watts. Tijekom narednih tjedana njihovi su se putevi cijelo vrijeme isprepletali te je Brian odlučio osnovati bend. Nazvao ih je The Rollin' Stones, a prvi koncert su imali 1962. godine. Godinu kasnije snimili su prve studijske pjesme.

Jonesov pad počeo je puno prije nego što je oformljen legendarni bend. U to vrijeme on je bio vođa benda, dogovarao je koncerte, vodio financije i radio sve što je bilo potrebno. Pazio je da uvijek na pozornici izgledaju dobro, no privatno nije dio dobro. Brojni prijatelji pričali su kako je jako teško bilo družiti se s njime, a sve se događalo u vrijeme kada su djevojke počele imati sve više interesa za njega.

Njegova veza s Pat propala je nakon što je ona otkrila da je Brian spavao s Keithovom djevojkom Lee, no prevario ju je još nekoliko puta. S Lindom Lawrence se odmah zaljubio te je par počeo živjeti zajedno, a bend mu je u to vrijeme bio zadnji na pameti. Pat Briana više nikada nije vidjela, a tek kasnije je otkriveno u biografijama benda da je Jones mislio kako je njegova bivša spavala s Mickom Jaggerom, na što je rekla kako je to notorna laž.

Problemi s bendom i prerana smrt

Brian je s Lindom dobio četvrto dijete 1964. godine, a u isto vrijeme je saznao da je njegova druga ljubavnica, Dawn Molloy, također trudna. Unatoč obećanjima da će uvijek biti uz Lindu, pobjegao je od svega kako se ne bi trebao nositi s problemima. Godinu kasnije upoznao je Anitu Pallenberg. Tada je već počeo više konzumirati i alkohol i droge, a prije nego što je završila s Keithom Richardsom, Anita je otkrila da ju je Jones napastovao, čemu su svjedočili svi iz benda. The Rolling Stones su u to vrijeme sve više rasli, svirali su diljem svijeta te je nastajao bend kakvog znamo danas.

Brian Jones je jedne večeri u londonskom klubu pokazao koju drogu kod sebe ima, no nije znao da je pokazao novinarima velike kompanije koji su od svega napravili skandal. Svi članovi benda bili su upleteni, a kako bi smirio glasine, Richards je organizirao izlet za cijeli bend. Na putovanju je Jonesu pozlilo i na svoj 25. rođendan je završio u bolnici. Prekinuo je s Anitom Pallenberg koja je počela tada vezu s Keithom Richardsom te je pronašao novu ljubav, Suki Potier.

Brian je sve više imao problema s policijom i zdravljem, ali i s bendom. Sve više su se svađali i htjeli su ga izbaciti iz benda da mogu nastaviti turneju. No u noći na 3. srpnja 1969. godine njegovo tijelo pronađeno je na dnu bazena njegove kuće. Imao je 27 godina. Njegova posljednja djevojka Anna Wohlin uvjerena je kako je Jones imao puls kada su ga izvukli iz bazena, a od onda je njegova smrt ostala misterij.