Samozatajni gitarist benda AC/DC Angus Young rođen je u Škotskoj kao najmlađe od osmero djece, a s obitelji se preselio u Australiju kada je imao sedam godina. Jako se rano počeo interesirati za glazbu, a prije nego što je krenuo svirati gitaru, obožavao je svirati bendžo. Kada je imao 15 godina kupio je prvu rabljenu Gibson gitaru, a ima je još i dandanas te mu je najdraža koju posjeduje.

Prije nego što je započeo glazbenu karijeru, Angus je radio za časopis Ribald, slučan Playboyju. U to je vrijeme osnovao svoj prvi bend Kantuckee, nakon čijeg je raspada svirao u grupi pod imenom Tantrum. Kao 18-godišnjak je 1973. godine bio u prvoj postavi danas kultnog benda AC/DC.

Young je bio iznenađen što ga je brat Malcolm pozvao da s njime osnuje novi bend, jer dvojac nikada prije toga nije svirao zajedno. Dok je Malcolm svirao u svojoj sobi, svaki put kada bi mu Angus uletio ga je tjerao vani. Ostalo je povijest. Za dio njegovog imidža u bendu zaslužna je i njihova sestra, koja ga je nagovorila da na pozornicu dolazi odjeven kao školski dječačić. I dandanas ga pamtimo tako zahvaljujući raznobojnim uniformama.

Tajanstveni gitarist je pušač, no nikada nije pio alkohol, sve do danas. O svom privatnom životu gotovo nikada ne govori, a u sretnom je braku sa suprugom Ellen još od 1980. godine. Par ima kuće u Nizozemskoj, odakle je Ellen, Australiji i na još nekoliko mjesta, no djece nemaju. Par puta su samo progovorili o svojoj vezi u javnosti, a najviše znamo iz intervjua s Adrianom Vandenbergom, bivšim članom grupe Whitesnake, koji ih je i upoznao.

Kaže kako su na turneji AC/DC bili u gradu Arnheimu, gdje su se iza pozornice družili s nekoliko djevojaka. Adrian je svirao u bendu koji je bio njima predgrupa, s Angusom se znao već od ranije, a Ellen mu je bila prijateljica. Iako je dosta viša od gitarista, nije mislio da će par danas slaviti 40. godišnjicu braka. Radi se o jednom od najdugovječnijih rock parova na svijetu, a kako su jednom rekli, žele uživati u životu i ostarjeti zajedno.

Angusa Younga je inače časopis Rolling Stone svrstao među 100 najboljih gitarista na svijetu, a skupa s ostatkom benda primljen je u Rock n' roll kuću slavnih. AC/DC danas je jedan od najboljih rock bendova svih vremena.