Legendarni glumac Al Pacino slavi 80. rođendan, a na sceni je već skoro 60 godina. Tijekom karijere ostvario je brojne zapažene uloge, a privatno nikada nije stao pred oltar.

Jedan od najvećih holivudskih glumaca svih vremena svakako je Al Pacino. Glumio je brojne negativce, a neke od njegovih uloga danas su već kultne - poput one u filmu "Kum". Jedna od njegovih zadnjih zapaženijih uloga je ona Jimmyja Hofe u nagrađenom filmu Martina Scorsesea, "Irac", no popis likova koje je utjelovio tijekom karijere zaista je značajan.

Alfredo James Pacino rodio se u New Yorku 25. travnja 1940. godine, a njegovi roditelji Rose i Salvatore Pacino podrijetlom su iz Italije. Oskarovac Pacino je sa 17 godina odustao od srednje škole te je radio kao domar, vozio je autobus, radio je u pošti te se bavio raznim zanimanjima kako bi zaradio za život. Bavio se bejzbolom te je htio postati sportaš, a prijatelji su mu dali nadimak "Glumac" još kao tinejdžeru. Pacino je počeo piti i pušiti kada je imao devet godina, a s 13 je već pušio marihuanu redovito, no nikada nije uživao teške droge.

Glumio je na njujorškoj underground sceni, a u HB Studiju je upoznao Charlieja Laughtona, koji mu je kasnije postao mentor i najbolji prijatelj. U tom je periodu danas poznati glumac bio beskućnik te je često spavao na ulicama, u kazalištu ili kod prijatelja. Kada je imao 22 godine preminuli su mu majka i djed, nakon čega je primljen u organizaciju profesionalnih glumaca, "Actors Studio". Godine 2010. postao je potpredsjednik iste organizacije.

Odbijao je brojne uloge, a nikada nije stao pred oltar

U bostonskom Charles Playhouseu je glumio 1967. godine, što mu je bio i prvi duži glumački posao, a ondje je upoznao i glumicu Jill Clayburgh s kojom se kasnije preselio natrag u New York. Za svoje uloge na Broadwayju je dobio nagradu Tony, a na velikom platnu se prvi put pojavio 1969. godine u filmu "Me, Natalie". Od onda do danas njegova je karijera išla samo uzlaznom putanjom, a surađivao je s brojnim redateljima i kolegama te je postao legenda svjetskoga filma.

Zanimljivo, Pacino se nikada nije ženio. Tijekom godina povezivali su ga s brojnim kolegicama, od Debre Winger, Tuesday Weld i Penelope Ann Miller do Diane Keaton, no pred oltar nikada nije stao. S Beverly D'Angelo s kojom je bio od 1996. do 2001. godine ima blizance, a s učiteljicom glume Jan Tarrant ima kćer.

S ulogom Michaela Corleonea povezao se na više razina, a činjenica koja im je najviše zajednička je to da su se i Pacinovi baka i djed sa Sicilije preselili u SAD, kao i Corleonovi u filmu. Glumac je oduvijek bio veliki fan Williama Shakespearea, a režirao je nekoliko kazališnih predstava napravljenih po njegovim djelima. Tijekom godina je odbijao brojne uloge, a među njima je i uloga Hana Soloa u "Ratovima zvijezda".