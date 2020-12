Pjesma "Last Christmas" grupe Wham! slovi za jednu od najpopularnijih božićnih pjesama, no svejedno nikad nije dospjela na vrh američkih i britanskih glazbenih ljestvica, a uopće nije ni božićna.

Iako se dvojac koji ju je otpjevao raspao, a njegova popularnija polovica preminula na Božić prije četiri godine, pjesma "Last Christmas" i 36 godina nakon nastanka slovi kao jedan od najpopularnijih božićnih hitova.

No unatoč njezinoj neprestanoj popularnosti, nikada nije dospjela na sam vrh britanske glazbene top ljestvice, za što je glavni krivac bio njezin autor i jedan od izvođača, pokojni George Michael.

Naime, u isto vrijeme kada je s grupom Wham! izbacio božićni hit, koji uopće nije božićni, ali o tome ćemo malo kasnije, Michael je s Band Aidom snimio pjesmu “Do They Know It’s Christmas” koja je zauzela vrh britanske top ljestvice i "Last Christmas" se nije uspjela popeti više do drugog mjesta.

Također, nikada nije bila ni na vrhu američkih glazbenih ljestvica jer nije bila izdana kao američki singl, a tek nakon Michaelove smrti 25. prosinca 2016. godine dospjela je na 25. mjesto Billboardove Hot 100 liste.

Vratimo se sada na tematiku pjesme koja zapravo uopće nije božićna, već pjeva o nesretnoj ljubavi koja se slučajno dogodila u božićno vrijeme.

To je potvrdila i druga polovica dua Wham!, Andrew Ridgeley, koji je u intervjuu za Smooth Radio ranije ovog mjeseca otkrio i da je Michael napisao i skladao pjesmu u svojoj dječačkoj sobi, dok su bili u posjeti njegovim roditeljima.

Pokojni pjevač je optužen da je pjesmu plagirao i da su neki akordi i dijelovi melodije jednaki kao u pjesmi “Can’t Smile Without You” The Carpentersa i Barryja Manilowa, no tužba je ipak odbačena na sudu.

Od tada su pjesmu obradili brojni drugi izvođači, uključujući Good Charlotte, Arianu Grande, Gwen Stefani i Taylor Swift no original je i dalje najpopularniji.