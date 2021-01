Nurgul Ješilčaj zvijezda je serije "Gulperi", a pojavila se u nizu popularnih serija. Zbog ogromnog talenta zovu je ženom s tisuću lica.

Nurgul Ješilčaj (44) jedna je od najvećih turskih zvijezda, a nakon serija "Ljubav i kazna" i "Tuđi život" gledamo ju na Novoj TV u seriji "Gulperi".

Nurgul je utjelovila glavnu, naslovnu ulogu žene rođene u malom selu u egejskoj regiji. Unatoč tome Gulperi ima velike snove, a kako bi pobjegla od očeva ugnjetavanja, udaje se za Ejupa u kojeg se zaljubila jako mlada.

Glumica je objasnila da je njezin lik iskren, požrtvovan i potlačen. "Na marginama je društva, život ju je nepravedno osudio, a ona je samo htjela biti dobra majka i supruga. Gulperi je žena kojoj nedostaje ljubav, voljela je, ali nije bila iskreno voljena. Ona je simbol svih žena koje prolaze kroz obiteljske probleme i samo joj je ljubav prema djeci zvijezda vodilja", ispričala je o ulozi kojom je učvrstila status jedne od najtraženijih turskih glumica.

Nurgul je rođena u Afyonkarahisaru, u središnjoj Turskoj i završila je glumu na državnom konzervatoriju sveučilišta Anadolu u Eskišehiru. Nakon što je diplomirala, odigrala je glavne uloge u kazališnim predstavama nastalim prema poznatim djelima. Tako je utjelovila Opheliju u "Hamletu" i Blanche u "Tramvaju zvanom čežnja".

Usto, glumica je čim je završila fakultet uzela umjetničko ime Ješilčaj, koje u prijevodu znači 'zeleni čaj'. Nurgul je 2001. debitirala u filmu "Sellale", a otada je njezina karijera stalno u usponu. Dobitnica je mnogih glumačkih nagrada, među kojima je i ona za najbolju glumicu na 45. Antalya Golden Orange Film Festivalu.

"Radim posao koji volim. Nastojim se fokusirati na trenutak u kojem živim i uživam u svakom od njih. Čovjek dobije veće zadovoljstvo kad se riješi nedaća i briga o budućnosti", istaknula je Ješilčaj

Iako govori o svom poslu s ljubavlju i zadovoljstvom, bilo je tu i teških trenutaka, a pozornost javnosti privukla su događanja na setu serije "Tuđi život", u kojoj je tumačila jednu od glavnih uloga. Naime, Nurgul se oprostila od svog lika i ostatka ekipe, a šuškalo se da je razlog neslaganje s kolegom, glumcem Erkanom Petekajem (50), koji joj je u seriji glumio ljubavnika.

Ješilčaj je priznala da je na setu proživljavala mobing. Naime, Erkan je konzervativan prema ženama i zahtijevao je da većinu romantičnih scena snime uz pomoć montaže, a ne stvarne glume. Kako su pisali turski mediji, uz to je upućivao Ješilčaj vulgarne primjedbe da žarko želi snimati s njim scene u kojima se ljube.

"Nisam imala namjeru izaći u javnost s ovom pričom jer sam iz serijala otišla nakon 52. epizode, putevi su nam se razišli i za mene je tu bio kraj. No Erkan me javno blatio i iznosio laži koje nisam mogla prešutjeti. Erkan je već u prvoj sezoni govorio kako ne može glumiti mog ljubavnika, a kad sam mu rekla da je to samo posao i da meni nije bio problem utjeloviti prostitutku i lezbijku, odbrusio mi je: 'To je ono što najbolje znaš'", otkrila je svojedobno glumica.

Objasnila je je kako se iza dojma dobroćudnog i obiteljskog čovjeka krije seksist, egoist i tiranin sultanskih manira. On ju je pak optužio za neprofesionalizam te da je na set dolazila pijana i da se vulgarno ponašala. Prema navodima turskih medija, u Erkanovu ugovoru navodno postoji i klauzula jer glumac ne želi snimati ljubavne scene kako ne bi uznemirio konzervativnu tursku javnost. Samim obožavateljima serije, kao i bivšoj kolegici, to je bilo smiješno, a kada je zadnji put odbio snimiti scene ljubljenja s Nurgul, ona je odlučila prekinuti suradnju.

"Kažem vam, pokušavali su me povrijediti i napraviti žrtvu od mene. Tako je to u Turskoj, ako si muškarac, možeš sve, ali ja to nisam dopustila. Napustila sam seriju, i neka me zovu diva, ali me nitko neće omalovažavati. Ne možete okruniti svoju muškost kroz moju ženstvenost! Neću to dopustiti! Ne mogu to dopustiti", dodala je.

Ješilčaj je istaknula kako prije tog incidenta nikad nije imala problema na snimanjima. "Radila sam s mnogim glumcima poput Özcana Deniza i nikad nisam imala problema. Uvijek sam dolazila na vrijeme na set, ali na snimanju 'Tuđeg života' čekala sam i po osam sati. Jednostavno, nisu me poštovali i prekinula sam suradnju", rekla je.

Iza sebe ima niz serija, a ni ona 'Ljubav i kazna', u kojoj je utjelovila uzornu djevojku Jasemin koja radi u marketinškoj agenciji, nije joj ostala u dobrom sjećanju zbog privatne drame koju je proživljavala. Naime, dok je osvajala naklonost gledatelja diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, propao je njezin šestogodišnji brak s glumcem Cemom Özerom (61), s kojim je dobila sina Osmana Nejata (15).

"U to sam vrijeme bila usred razvoda. Razmišljala sam kako ću se snaći s malim djetetom, kako će izgledati naš život. Nikad se u životu nisam bojala više nego tad. Danas, kad razmišljam o bivšem suprugu, jasno mi je da nismo bili jedno za drugo. Razlog nije, kako mnogi misle, u razlici u našim godinama, iako je stariji 17 godina od mene", naglasila je Ješilčaj.

Osim titule jedne od najtraženijih turskih glumica, Nurgul je jedina i od najbogatijih i toliko ju se poštuje i cijeni da joj se honorari isplaćuju unaprijed. Turski mediji tvrdili su da zaradi između 150.000 i 190.000 kuna po epizodi, no ona objašnjava da joj novac ne igra ključni faktor u odabiru uloga.

Voli izazove i velike preobrazbe pa je, unatoč mogućim negativnim reakcijama turske javnosti, odradila ljubavnu scenu sa ženom i tumačila alkoholičarku. Glumicu hvale da može odraditi na visokoj razini svaki lik, bilo u seriji, bilo u kazalištu, a dobila je i nadimak "žena s tisuću lica".

"Osoba sam koja nikad nije naučila lekciju jer sve što radim, radim s previše emocija", naglasila je Nurgul, koja je imala lijepo djetinjstvo i odrasla s dvije sestre. "Odgajali su me kao princezu. Uvijek sam dobivala ono što sam željela. Zbog takvog odgoja sam razmažena i smatram se egocentrikom. Uvijek prvo mislim na sebe pa onda na druge osobe. Žene kad imaju muža ili ljubavnika počinju živjeti njihove živote. Žena ima mogućnost roditi, ući u bilo koji obrazac ponašanja, a onda muškarac počinje manipulirati njome", pojasnila je.

Dodala je da žene moraju biti neovisne, inače se neće moći nositi sa životnim izazovima. Kada je riječ o ljubavi, kaže kako u vezi ne namjerava biti netko drugi samo da bi muškarac bio zadovoljan. "To je pitanje kompromisa. Ali neću živjeti svoj život kako nekome drugome odgovara", ispričala je Nurgul. Smatra i da je drukčiji pritisak pod osobom koja je u braku.

"Čovjek je pod pritiskom društva. Kada učinimo nešto što ne zadovoljava standarde ‘normalnog’, odmah počnu kritike koje glase da to nije u redu, da se to ne smije raditi jer si ti sada u braku. A kada si poznata osoba, to se sve odrazi na privatni život", objasnila je Ješilčaj kako joj je bilo tijekom razdoblja u braku.

Unatoč tome što je izgradila uspješnu glumačku karijeru i uvijek ima ponude na nove projekte, Nurgul je na prvom mjestu njezin sin, odnosno njezini bližnji, a onda posao. Uživa u majčinstvu i progovorila je o dirljivom trenutku sa svojim sinom.

"Nedavno mi je Nejat rekao: ‘Ti si najbolja majka na svijetu’, a ja sam mu odgovorila da je on najbolji sin na svijetu. Puštam ga da bude neovisan i samostalan, ali sve u granicama, postoje i kod mene stroga pravila", pojasnila je Ješilčaj kakav je roditelj.

Usprkos stalnim ponudama za uloge, Turkinja je u jednom trenutku napravila pauzu od glume koju si je mogla priuštiti zbog ranijih dobro plaćenih projekata. U tom razdoblju od godinu dana bila je na dijeti i smršavjela je sedam kilograma, a išla je i na estetski zahvat i dala ubrizgati botoks.

Njezino je lice jako i neočekivano reagiralo na to i glumica je bila sva natečena. Otvoreno je progovorila o tome i istaknula da više ne planira raditi takve stvari.

Inače, Nurgul je aktivna na svom profilu na Instagramu, na kojem ju prati 2,5 milijuna ljudi.