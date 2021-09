Peter Falk proslavio se ulogom pronicljivog televizijskog inspektora Columba, no zbog demencije nije uspio snimiti zadnju epizodu serije.

Legendarni glumac Peter Falk preminuo je 2011. godine u svojem domu u Beverly Hillsu nakon dugogodišnje borbe sa staračkom demencijom i Alzheimerovom bolešću, a 16. srpnja napunio bi 94 godine.

Karijeru mu je obilježila uloga inspektora Columba u istoimenoj televizijskoj seriji koja se protezala od šezdesetih do devedesetih godina, no popularna je i danas.

Za ulogu pronicljivog inspektora u zgužvanom baloneru koji uvijek nađe načina da bude pametniji od ubojice osvojio je čak četiri Emmyja, a tijekom svoje dugogodišnje karijere dobio je još jednog te je dvaput nominiran za Oscara i dobitnik je Zlatnog globusa.

Iako mu nikad nije smetalo što ga prepoznaju kao "Columba", u vrijeme kada nije snimao seriju trudio se glumiti na filmu što više može i bio je član stalne ekipe svog prijatelja Johna Cassavetesa, legendarnog neovisnog filmaša u čijim su niskobudžetnim dramama svi glumili o svom trošku.

Zadnju veliku ulogu ostvario je u filmu "The Thing About My Folks" iz 2005., za što je dobio nagradu za najbolju mušku ulogu na Milanskom filmskom festivalu. Nažalost, demencija ga je spriječila da snimi zadnju epizodu "Columba" za koju je već bio napisan scenarij. Svoj legendarni baloner zadnji je put obukao 2003. godine.

Što se tiče njegova privatnog života, Falk se 1960. godine oženio za Alyce Mayo koju je upoznao na fakultetu i zajedno su posvojili dvije kćeri, Catherine, koja je postala privatna istražiteljica, i Jackie.

Par se razveo 1976., a Falk se godinu dana kasnije oženio glumicom Sherom Denese, koja je glumila u nekoliko epizoda "Columba".

Peter je bio i izvrstan slikar i iza njega su ostali brojni crteži. Još jedna zanimljivost o njemu je da je u djetinjstvu, zbog karcinom, ostao bez oka, pa je morao nositi stakleno zbog čega je stalno izgledao kao da škilji.