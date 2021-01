Burak Dakak prvi je put privukao pozornost javnosti kada je imao 11 godina i pojavio se u popularnoj seriji "Ezel".

22-godišnji Burak Dakak jedan je od mlađih članova glumačke ekipe serije "Gulperi", koja se prikazuje na Novoj TV, a privukao je pozornost djevojaka i izvan granica Turske.

Glumac tumači Hasana koji jako voli svoje roditelje i nakon smrti oca zauzima njegovo mjesto. Postaje odgovoran za majku, sestru blizanku i mlađeg brata. Baka i djed su ga jako razmazili jer im je najstariji unuk, a traumatiziran je nakon što mu je majka optužena zbog okrutne klevete.

Burak se počeo baviti glumom još kada je bio malo dijete i pokazao je interes već kada je imao osam godina. "Kada sam imao 10, 11 godina, uz potporu obitelji, posebno svoje majke postao sam dio kazališta u Ankari. Uskoro sam dobio ulogu u seriji 'Ezel' koja je bila moj prvi angažman na televiziji i otad sam bio dio raznih projekata. Kao 18-godišnjak sam odlučio postati glumac. Uvijek se trudim raditi to što volim na najbolji i najradosniji mogući način", ispričao je glumac koji je diplomirao na Sveučilištu Bahceshir u Istanbulu za portal Ranini.

Kaže da prihvaća nove projekte samo ako mu se svidi karakter lika kojeg mu ponude producenti, a otkrio je što je pomislio o ulozi Hasana kada je prvi put pročitao scenarij. "Bilo je puno stvari o kojima sam razmišljao. Hasan je mladić ispunjen mržnjom, određenim pravilima i drukčijim životom. Nema financijskih problema jer mu je djed bogat, no nosi se s mnogo duhovnih muka. No kada želi nešto postići, uporan je u tome. Zapravo, kada sam prvi put čitao o tom liku pomislio sam: 'Da, želim glumiti Hasana'", istaknuo je Dakak.

O Buraku se puno priča zbog ove uloge, a otkrio je kakve komentare dobiva od svojih prijatelja i susjeda. "U mom susjedstvu svi mi daju komplimente, ali i prolaznici mi često znaju reći mnogo dobrih stvari i to me usrećuje. Zahvalan sam svima koji me vole, cijene i kritiziraju. Naravno, ponosan sam jer dobivam pohvale. To mi je jako dragocjeno", rekao je glumac.

Dakak kaže da je srednje dijete velike obitelji. Ima brata Alicana i polubrata Tolgu i ističe da su mu obojica dragocjeni. "Život bi bio dosadan bez njih. Moje djetinjstvo bilo je jako aktivno. Imao sam vremena za igru uz glumu i školu", ispričao je.

Nurgul Ješilčaj, koja Buraku tumači majku i jedna je od najtraženijih turskih glumica, imala je puno riječi hvale za njegove glumačke vještine. "Prvi put smo se upoznali na setu ove serije i mislim da smo postigli dobru harmoniju majke i sina", rekao je Dakak, koji je zahvalan na lijepima riječima iskusne kolegice.

Uživa u radu i s Timučinom Esenom i ističe da je riječ o jako iskusnom glumcu i njihove ga zajedničke scene raduju.

Burak tvrdi da nije u vezi i objasnio je da mu je trenutačno na prvom mjestu karijera. Kaže da će se kasnije posvetiti ljubavi i kada nađe onu pravu i dođe pravi trenutak, podijelit će to i s javnošću.

Otkrio je i kada nije na snimanjima da voli provoditi vrijeme kod kuće i gledati filmove te čitati knjige. "Imam i hobi, isprobavam raditi razne vrste kave. To su neki moji mali eksperimenti i pružaju mi veliko zadovoljstvo", rekao je Dakak, kojeg na Instagramu prati 781.000 ljudi.