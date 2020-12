"Bitka za Božić" je obiteljska komedija koja je mnoge gledatelje nasmijala, no glumačkoj ekipi ju nije bilo zabavno snimati.

"Bitka za Božić" ima odličnu glumačku postavu i spada među nezaobilazne blagdanske filmove, a rijetko tko je tu komediju pogledao samo jednom.

Radnja se vrti oko susjeda koji se natječu u ukrašavanju svoje kuće zbog čega sve krene po zlu u dvije obitelji. U komediji iz 2006. glume Danny DeVito, Matthew Broderick, Kristin Chenoweth i Kristin Davis koja je poznata po ulozi u kultnoj seriji "Seks i grad".

Iako je riječ o komediji koja je nasmijala mnoge gledatelje, iza kamera, kako je ispričala sporedna glumica Gillian Vigman, nije bilo baš tako bajno. Kristin Chenoweth je bilo teško na snimanju jer još nije preboljela prekid sa scenaristom Aaronom Sorkinom, a Danny DeVito bi dojurio na set samo snimiti svoje scene i nije htio imati posla sa ostalim glumcima i članovima produkcije.

Matthew Broderick nije bio u ništa boljem raspoloženju i stalno je tresao glavom u nevjerici te ponavljao: "Dosegnuo sam dno". Naime, nije bio zadovoljan time što je dio filma "Bitka za Božić". Kristin Davis je pak povjerila Gillian da je trebala dati smrznuti jajašca.

Broderick se dosta pripremao za scenu u kojoj se on i DeVito natječu u brzom klizanju. Naime, trenirao je s profesionalcem. Zanimljivo je i da je utrka u klizanju parodija na Olimpijske igre iz 2002. na kojima je Australac neočekivano osvojio prvo mjesto.

Davis je priznala u intervjuu u emisiji "Live s Kelly i Ryanom" da je bila nervozna kada je saznala da će glumiti suprugu Matthewu koji je muž njene bliske prijateljice Sarah Jessice Parker s kojom se proslavila u seriji "Seks i grad". Otkrila je da joj je Sarah dala odobrenje za ulogu preko maila, no ne prije nego što je prepravljena jedna scena s ljubljenjem između njih.

Broderick, koji je utjelovio Stevea Fincha zaludjelog Božićem, zapravo u stvarnom životu ne slavi taj blagdan. Naime, glumac je Židov.

U komediji se pojavio i pokojni glumac Cory Monteith koji se kasnije proslavio u seriji "Glee". Cory je preminuo u srpnju 2013.

Inače, originalni naslov filma na engleskom jeziku je "Deck the Halls", no prvotno je trebao nositi naziv "All Lit Up".