Beren Genčalp u seriji "Ambasadorova kći" tumači Melek, djevojčicu čije su roditelje razdvojile životne okolnosti i zli ljudi.

Iako ima tek 11 godina, Beren Genčalp si je već osigurala zvjezdani status ulogom u seriji "Ambasadorova kći" koja se emitira diljem svijeta pa i na Novoj TV.

Malena Turkinja osvojila je simpatije gledatelja utjelovivši lik Melek, djevojčice kojoj su roditelje razdvojile životne okolnosti i zli ljudi. Beren kaže da je sanjala da postane glumica i vjerovala je da će to postići, a otkrila je da se želi baviti i još jednim poslom.

"Volim životinje. Želim biti i veterinarka", rekla je Genčalp koja je svoju ulogu odigrala sa osam godina. Nema nikakvih poteškoća sa učenjem teksta i glumom jer, kako je objasnila, voli i želi to raditi.

"Glumim Melek s mnogo ljubavi. Ponekad je čak uspoređujem sa sobom. Ona je djevojčica istog uzrasta kao i ja. Zato mi nije teško raditi na tom liku. Također uživam raditi na liku Melek s podrškom i podukom svoje učiteljice glume", istaknula je.

Uživa u suradnji s Neslihan Atagul Dogulu koja joj u seriji tumači majku i jako ju voli. "Prvog dana, kad smo se upoznale, poklonila mi je knjigu i napisala mi posvetu. To me je vrlo usrećilo. Čuvat ću knjigu do smrti. Dosta se zabavljamo na setu. Ona mi je podrška u glumi. Puno me je toga naučila. Želim biti uspješna glumica poput nje. Nakon što završimo našu scenu, imamo znakove koje smo izmislile, napravimo ih i nasmiješimo se jedna drugoj", otkrila je detalje sa snimanja.

Beren, koja uspješno glumačku karijeru usklađuje sa školom i jako voli svoje učitelje, kaže da su njezini prijatelji dobro reagirali na njenu ulogu. "Sljedećeg jutra, prvog dana nakon emitiranja serije, moji su me razredni kolege pozdravili pljeskom i rekli da su stvarno uživali. Neki su mi rekli da su čak i plakali dok su me gledali. Vrlo sam sretna što im se svidjela moja gluma", ispričala je Turkinja.