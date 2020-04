Sarah Jessica Parker i Robert Downey Jr. živjeli su skupa u Los Angelesu, a nakon sedam godina veze ostavila ga je zbog njegove ovisnosti.

Robert Downey Jr. i Sarah Jessica Parker bili su jedan od najpoznatijih glumačkih parova 80-ih godina u Hollywoodu. Par se upoznao 1984. godine na setu filma "Firstborn", a sedam su godina proveli u vezi.

Oboje su imali tek 18 godina, a nakon nekoliko tjedana viđanja odlučili su se useliti skupa. "Zaista sam sretan s njom i ne želim uništiti ništa s planiranjem, no zasad izgleda kao da je brak nešto prema čemu idemo", rekao je slavni glumac u tom periodu. Na žalost, ovisnost o drogama je bila jača od njihove ljubavi.

Par je godinama bio u sretnoj vezi, a jednom prilikom su ispričali kako su se u domu u Los Angelesu zabavljali tako da su bacali vodene balone kroz prozor na susjede. "Znamo da je jako djetinjasto, ali bilo je zabavno", govorio je par.

Sarah Jessica Parker pokušala je Roberta uvjeriti da ide na odvikavanje, no ništa nije uspjelo. Prekinula je s njim 1991. godine, a godinama kasnije je on komentirao cijelu situaciju. "Bio sam jako sebičan. Volio sam piti, imao sam problem s drogama i nisam ni razmišljao kako to utječe na Sarah. Pomogla mi je i pružila mi je dom. Bio sam toliko zaljubljen u nju, no očito ljubav nije dovoljna", zaključio je glumac.

Par je danas u sretnim vezama sa svojim partnerima, a prije pet godina su se našli na večeri. Glumac je istaknuo kako poštuje svoju bivšu curu, njezinog supruga i djecu te mu je drago da su mogli razgovarati normalnim tonom nakon toliko godina. Sarah Jessica Parker mu je puno značila u životu te je istaknuo da vezu s njom ne bi htio izgubiti.

Sarah Jessica Parker vjenčala se s Matthewom Broderickom 1997. godine, a uskoro će proslaviti 23. godišnjicu braka. Downey je na rehabilitaciji bio 2002. godine, a vjenčao se s producenticom Susan Levin 2005. godine. Upravo njoj je zahvalan što se očistio od droga t edanas živi potpuno drugačijim životom.