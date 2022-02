Yoko Ono je najpoznatija zbog veze s Johnom Lennonom, a rijetki znaju da je prije njega dvaput bila u braku.

Japanska umjetnica Yoko Ono svijetu je poznata najviše zbog braka s legendarnim Johnom Lennonom, a žena koja ovih dana slavi 89. rođendan ima zanimljivu životnu priču.

Yoko je odrasla u Tokiju te se 1953. godine s obitelji preselila u New York. Zbog očeva posla se često selila, no tek je u New Yorku zakoračila u svijet umjetnosti, kojoj je težila čitavo djetinjstvo. Nakon što je učila klavir kao djevojčica, ipak se posvetila više multimedijalnoj umjetnosti u mlađoj dobi nego samoj glazbi. Upisala je Sveučilište Sarah Lawrence, smjer filozofije, no iako ju je obitelj bodrila u akademskom životu, nisu odobravali ljude s kojima se druži. Smatrali su kako joj nisu dorasli, a sve se promijenilo kada je pobjegla od kuće s japanskim skladateljem Toshijem Ichiyanagijem.

U suvremenu eksperimentalnu glazbu se zaljubila kada je preko Toshija upoznala glazbenika Johna Cagea te je odlučila nastaviti baviti se glazbom. Održala je nekoliko koncerata, u međuvremenu se za Toshija i udala, no sve se raspalo kada su se razveli 1962. godine. U studenom iste godine udala se za jazz glazbenika Anthonyja Coxa. Njihova ljubav je bila kratkoga vijeka, no ostali su u dobrim odnosima zbog kćeri, ali i zajedničke karijere koju su pokrenuli. Kćer Kyoko nije vidjela godinama jer je njezin bivši djevojčici promijenio ime, a pronašla ju je tek 1998. godine, kada su se prvi put nakon dugo vremena opet vidjele.

Susret s Lennonom sve je promijenio

Njezina karijere i čitav život promijenili su se nakon što je upoznala Johna Lennona. Lennon je Yoko upoznao na njezinoj izložbi u Londonu, a priznao je kako se divio humoru u njezinim djelima. Zaljubili su se na prvi pogled. Iako su oboje te 1966. godine bili u brakovima i imali su djecu, tada je sve počelo, a ostalo je povijest. Yoko se Johnu javila s molbom da financira jednu od njezinih izložbi, a on ju je odmah pozvao k sebi s obzirom na to da u tom trenutku njegova prva žena Cynthia nije bila kod kuće. Lennon je kasnije pričao kako su počeli piti i razgovarati u ponoć, a bila je zora kada su završili. "Nakon toga smo vodili ljubav i zaista je bilo prelijepo", rekao je jednom prilikom legendarni glazbenik.

Njegova tadašnja supruga po povratku kući zatekla je Yoko u ogrtaču te je iste godine zatražila razvod. John i Yoko znali su što će se dogoditi kada objave da su u vezi, no nisu bili svjesni da će im ljubav biti prepreka u karijerama. Yoko je ostala trudna malo nakon što su započeli vezu, ali je imala spontani pobačaj. Unatoč svemu vjenčali su se 20. ožujka 1969. godine u britanskom konzulatu u Gibraltaru. Ceremonija je bila privatna, no vijesti su obznanili svijetu ubrzo nakon vjenčanja.

Slavni par odmah je počeo prosvjedovati, a u jednom su se trenutku borili protiv rata u Vijetnamu. Novinarima su dopustili da ih intervjuiraju čak 12 sati dnevno kako bi objasnili sva svoja stajališta, a snimali su ih i kako se maze i grle. John Lennon i Yoko Ono napravili su zajedno brojne filmove, umjetnička djela i izvedbe. U tom je periodu njihova kreativnost izlazila na sve strane, dok je njegov odnos s Beatlesima polako nestajao.

Godinu dana nakon njihova vjenčanja grupa The Beatles šokirala je čitav svijet objavom da svatko od njih kreće svojim putem i da više neće nastupati kao bend. Obožavatelj isu se odmah obrušili na Yoko Ono i optužili je da je ona kriva za raspad benda. Iste godine preminuo je i menadžer benda Brian Epstein, a članovi najpoznatije grupe na svijetu toga vremena više nisu ni razgovarali s Lennonom. S druge strane, Yoko ga je poticala da krene svojim putem i nastavi stvarati glazbu.

Da je Yoko bila zaista žena puna iznenađenja, dokazuje i to što je 1973. godine objavila kako joj je od svega potreban odmor te je sredila da John jedno vrijeme bude s njezinom asistenticom May Pang, dok je ona pobjegla u New York. May i John bili su u vezi 18 mjeseci prije nego što se Yoko vratila Lennonu. "Trebalo mi je prostora i vremena za samu sebe. Nije mi smetalo što je John bio s May. Ona je inteligentna, prekrasna djevojka", rekla je Yoko Ono nakon cijele situacije.

Njihova ljubav bila je jača nego ikada, a 1975. Yoko je rodila njihova sina Seana Lennona.

Glazbenik je u periodu nakon raspada Beatlesa i dalje stvarao glazbu, a većinu pjesama posvetio je upravo svojoj ženi. Hit-pjesmu "Imagine" napisali su zajedno, kao i brojne druge uspješnice.

John Lennon i Yoko Ono bili su zajedno 11 godina prije njegove tragične smrti 1980. godine. Mark Chapman upucao je pet puta Johna Lennona u New Yorku dok se glazbenik sa suprugom vraćao kući iz studija u kojem je snimao nove pjesme. Obožavatelji su ubrzo preplavili ulice te su skupa s cijelim svijetom tugovali zbog gubitka legendarnog Johna Lennona.

Yoko Ono nakon suprugove smrti nastavila je raditi sve ono što su započeli zajedno. I dalje održava izložbe te na sve načine odaje počast ljubavi svog života.

Procurili novi detalji o braku Vrsaljka i lijepe Matee, veže ih još samo jedna stvar, a više ni ne žive zajedno? +21

Što joj se dogodilo? Nekad najpoželjniju plavušu paparazzi ulovili natečena lica koje je uporno pokušavala sakriti +26