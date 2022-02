Volodimir Zelenski je 2006. godine pobijedio u ukrajinskoj inačici "Plesa sa zvijezdama", a njegove snimka njegovih nastupa sada je preplavila društvene mreže.

Prije nego što je postao predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski u svojoj je zemlji bio poznati komičar, zbog čega je dobio priliku za sudjelovanje u showu "Ples sa zvijezdama".

U ukrajinskoj inačici showa koji se uskoro vraća i na Novu TV Zelenski se natjecao 20006. godine i pobijedio, a videomontaža njegovih nastupa sada je postala hit na Twitteru.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr