Frederic Prinz von Anhalt službeno je posvojio 27-godišnjeg Kevina Feuchta kojem želi ostaviti svoje nasljedstvo, a objasnio je i zašto je upravo njega odabrao.

Osebujni udovac holivudske legende Zsa Zse Gebor, Frederic Prinz von Anhalt (78), službeno je posvojio odraslog muškarca Kevina Feuchta, kojem želi ostaviti svoje nasljedstvo. Ujedno želi i da se upravo on brine o njemu kada bude nemoćan, piše Daily Mail.

"Zbog svog imena sam napravio puno toga, a volio bih posvojiti nekoga tko će to dijeliti samnom. U SAD-u to funkcionira dobro. Ljudi žele znati tko si i po tome ti sude", rekao je Frederic. "Kevin ima novi rodni list i sada sam mu službeno ja otac. Njegov otac i ja smo i dalje dobri prijatelji. Njegovoj cijeloj obitelji je to sasvim u redu", dodao je.

Kaže kako je Kevina za svoga sina odabrao jer je uljudan, inteligentan i naporan radnik.

Frederic Prinz von Anhalt inače je poduzetnik, a zbog svojih poteza je često proglašen kontroverznim. Još ranije je posvojio nekoliko sinova te im je dao po dva milijuna dolara, no dosad je sve razbaštinio zbog problema koje su imali. Novome sinu nije dao nikakav novac. "Nije bilo nikakve transakcije između mene i Frederica. Pomažem mu kod kuće i sve to radim besplatno. Ja imam svoje novce. Ipak, on mi ponekad da 500 dolara za izlazak. Beverly Hills je skup", rekao je Kevin.

78-godišnji Frederic je inače titulu princa otkupio od princeze Marie-Auguste von Anhalt još davne 1979. godine, a ona ga je službeno postojila kada je imao 36 godina. Rodio se kao Hans Robert Lichtenberg, a kasnije je zbog ugleda promijenio ime.

Holivudskoj divi brak s Fredericom bio je deveti u nizu, s njim je ostala sve do svoje smrti 2016. godine. Zsa Zsa Gabor je imala jedno biološko dijete, kćer Constance Hilton, a sa svojim posljednjim suprugom je posvajala odrasle ljude. Cilj im je bio nekoga odgojiti zbog nastavka titule princeze Marie-Auguste von Anhalt.

Karleuša srušila internet zbog vrućih fotki iz Dubaija, pogledajte zbog čega su joj poručili da joj se dive i svjetske zvijezde +30

Nives Celzijus izgleda seksi i u pregači, pogledajte izdanje zbog kojeg je dobila zanimljiv nadimak! +36