Vrhunska kuhinja ne trpi loša jela, a vrlo dobro to zna Frano Kekez koji je namjerno odradio zadano jelo na način da ono bude nejestivo te time ne samo duboko razočarao žiri, nego i izgubio svoje mjesto u utrci za najboljeg kuhara u MasterChefu.

Najviše nominacija u crvenom timu kojeg je u prošlom gastro izazovu vodio Ivan Temšić, dobio je Frano. To je i očekivao jer je jutro prije eliminacija komentirao kako će, kao i svaki puta zbog načina na koji komunicira s kandidatima, oni svoj glas dati upravo njemu.

Kandidati su za dodjelu glasa Frani imali još i argument koji se dogodio za vrijeme gastroduela, a to je da mu riža, kao što je primijetio i žiri, nije bila dovoljno kuhana.

''Riža je bila sirova, ali najviše mi smeta što nisi poštovao mišljenje žirija'', rekla mu je Zvijezdana Posavec prilikom glasanja, na što se on uvrijedio i rekao joj da pretjeruje kada kaže da je riža bila sirova. Frano bi preferirao da mu se kaže kako ''riža nije bila dovoljno kuhana''. On je pak svoj glas dao Tomislavu Markoviću spočitavši mu odnos prema mesu i to što ga nije dovoljno termički obradio.

Kada je plavi tim počeo dijeliti nominacije svojim kolegama zbog muškantnog oraščića kojeg su stavili u jelo, a onda shvatili da je to možda orašasti plod na kojeg je alergična gošća za koju kuhaju, Melkior im je kazao kako muškantni oraščić nije orašasti plod. Tada su shvatili da su bez razloga kuhali jela iznova jer su ona s orašastim plodom odlučili baciti i time si uništili šansu da budu pobjednički tim.

U eliminacijski izazov išli su Ana Antunović i Roko Kulušić-Neral iz plavog tima. Za eliminacije je u crvenom timu najviše glasova dobio Frano, a nakon njega jednak broj glasova dobili su Karmen Jurčić i Tomislav Marković. S obzirom na to da je vođa, Ivan je morao birati između njih dvoje, tko će ići u eliminacijski krug. Iako je svoj glas za nominacije dao Karmen zbog greške u pripremi slastice, za eliminacijsko kuhanje ipak se odlučio na Tomislava objasnivši to time da misli da će se Tomislav uspjeti izboriti za prolazak, što je Karmen uvrijedilo. ''Ivanov komentar da će se Tomislav vratiti kući je glupost'', komentirala je ona.

Ana, Roko, Frano i Tomislav morali su rekreirati jelo legende food dizajna, chefa Tomislava Škunce Škufa. On im je pripremio riblje jelo s oradom: ''Najzeznutiji je umak koji voli puknuti'', rekao im je chef prilikom prezentiranja jela. Na raspolaganju za izradu ovog jela imali su 70 minuta i sve potrebne namirnice te recept, ali i napomenu da ga ne slijede slijepo jer su to samo smjernice. Od njih se očekuje da reagiraju u skladu s onim što su naučili. ''Multitasking je jedan od bitnijih stavki za pripremu ovog jela, barem u početku'', savjetovao je chef Škunca.

Žiri je kandidatima zabranio pomoć s galerije. Kada su kušali jelo, Roko se približio prvi na što mu je Damir prigovorio kako je trebao gentlemanski pustiti Anu prvu. ''Uvijek igram na pobjedu, makar morao igrati prljavo'', komentirao je Roko to što je odbio Ani dati da proba jelo prva. Kada su filetirali ribu više se puta obratio Ani da mu pomogne, što je ona nesebično i učinila, ali ona se za pomoć ipak radije obraćala Tomislavu: ''Imam puno povjerenja u Tomu i zato se njemu najviše obraćam za pomoć''.

Roko je shvatio da nije dobro organizirao vrijeme i u jednom je trenutku postao nervozan.

''Čini mi se da Roko ima najvećih problema i zakašnjenja u poslu'', komentirala je Željka koja je primijetila nakon pola sata kuhanja da Roko kasni. Kandidati s galerije počeli su ga bodriti, ali to mu nije pomoglo. ''Raspada se on, raspadam se i ja'', kazala je Gorana kad je vidjela kako je Roko nervozan. Kad mu je Ana rekla da ostavi umak i počne raditi druge komponente u pokušaju da ga smiri, Roko se potpuno raspao i bio uvjeren da će odustati. Svoje emocije prenio je i na Željku koja se također rasplakala kad ga je vidjela toliko rastrojenog. ''On mi je jedna od većih podrška i voljela bih da se vrati u kuću'', kazala je. ''Ja bih se bavio kuhanjem - aha!'', rekao je Roko razočaran u sebe. Ipak nije odustao i nastavio je raditi dalje. Kad je završio tanjur, Roko je čučnuo pokraj radne jedinice i počeo plakati. ''Ne znam koji su čimbenici utjecali na to da sam dobio živčani slom. Vjerojatno zbog visokih očekivanja'', osvrnuo se Roko na dramu u kuhinji.

Od svih kandidata koji su kuhali u eliminacijskom izazovu, Ana je pripremila najbolju repliku jela, a Frano najlošiju. ''Bilo je grešaka na tanjuru'', rekao mu je Škuf. Žličnjake je kaže Frano šećerio, pa kiselio. ''Žličnjak je bio sirov'', kazao je Škunca.

Ipak, Frano je dobio pohvale za vizualni dio, jer njegov je tanjuru prema ocjeni žirija bio najbliže originalnom tanjuru od svih kandidata. ''Zar ne bi bilo lakše da nisi ništa skuhao i ostavio prazan tanjur. To bi bilo poštenije'', rekao mu je Melkior kada je Frano objasnio da je namjerno sabotirao svoj tanjur.

''Trudio sam se da budem uredan na radnoj jedinici, da odradim stvari koje su mi manjkave na najbolji mogući način koji mogu, a da segment u kojem imam neko povjerenje da ću ga dobro odraditi, da ga upropastim i na taj način napustim show'', objasnio je Frano. Damir mu je rekao da respektira njegovu odluku, ali ne i način na koji je to odradio.

''Frano, sjeti se samo da smo mi to trebali jesti'', zaključio je Stjepan za kraj.

Sina Doris Dragović rijetko imamo priliku vidjeti, u maminom spotu bio je još kao dječak, a evo kako izgleda danas! +24

Šuput sve rastopila preslatkom fotkom sinčića Blooma, a ni sama nije uspjela suzdržati emocije: "Ne znam kako je vrijeme proletjelo" +26