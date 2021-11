Neobičnost MasterChef kuhinje u novom zadatku kandidati su odmah primijetili. Između dvije radne plohe nalazio se zid, a na svakoj plohi moglo je kuhati po četvero natjecatelja.

Iako su isprva mislili kako će za svakom kuhati po jedan tim, žiri je za njih pripremio iznenađenje – svaki tim će biti razdijeljen na dva dijela. U jednom će kuhati chefica i suchef, a u drugom ostala dva člana tima. Dok budu kuhali između njih će biti zid koji će im biti prepreka u komunikaciji. Zabranjeno je gledati s druge strane zida, tanjure i što rade članovi tima s druge strane.

Zadatak je da svaki tim napravi dva jela i ta jela moraju biti identična. Upute koje imaju jedni za druge, morat će komunicirati preko zida. ''Ovo je najteži izazov do sada. Moramo se odlučiti raditi jela koja svi znamo raditi da možemo pratiti'', komentirala je Ana.

U crvenom timu Gorane Milaković kuhali su Tomislav Marković kao njezin suchef, te Ivan Temšić i Željka Bleuš. U timu plavih pregača Ane Antunović kuhali su Roko Kulušić-Neral kao njezin suchef, te Zvijezdana Posavec i Ema Baniček.

Prije nego su počeli kuhati, žiri je samo cheficama predstavio dvije glavne namirnice za dva jela koja će spremati – teleći kotlet i škarpinu. Same su morale osmisliti jela koja će kuhati njihov tim i otići u dućan gdje su mogle uzeti neograničen broj namirnica u vremenu ograničenom na pet minuta. Obje su bile svjesne toga da ne smiju zakomplicirati jela kako bi ga mogle lakše komunicirati s drugom stranom, a opet jela ne smiju biti ni prejednostavna.

''Dobila sam migrenski napad kad je žiri rekao da moramo u dućan sama bez svog tima, bez dogovora'', rekla je Gorana uzimajući namirnice i za riblje i mesno jelo. Za spravljanje jela na raspolaganju su imali 90 minuta.

Već su se u dućanu javile poteškoće zbog ograničenog vremena. Ana nije uspjela uzeti vino što je smatrala bitnom namirnicom, pa se morala snaći bez toga, a Gorana je zaboravila dvije namirnice, no bila je optimistična jer se prisjetila da kad je do sada zaboravila namirnice to je za nju ispalo dobro.

Za radnim jedinicama na trenutke je nastajala prava zbrka, pa i kaos. Kandidati su jedva čuli jedni druge i morali su se nadvikivati što je stvaralo još veću zaglušujući buku i gotovo potpuni šum u komunikaciji. I u jednom i u drugom timu do izražaja su dolazile nervoza i napetost, a zid između njih pokazao je koliki je kamen spoticanja kad je samo i na jednoj razini otežana komunikacija.

Tek kasnije Ana se dosjetila nečega što bi im mnogo pomoglo samo da su se toga sjetili na vrijeme: ''Nije nam palo na pamet da se kao timovi dogovorimo tko priča u jedno vrijeme. Mogli smo se dogovoriti da dvije minute pričaju jedni, dvije minute drugi''.

Nakon što je žiri proglasio da za kuhanje imaju još manje od 15 minuta, plavi tim zaključio je kako nemaju još ništa gotovo.

''Pogubili smo se u komunikaciji oko rezanja mesa koje se nije stiglo ispeći pa smo ga spašavali'', ispričala je Zvijezdana. No i crveni tim imao je poteškoća. ''Mesni umak nije uspio kako smo zamislili'', požalila se Gorana.

S obzirom na to da nisu oba para u plavom timu, ali i u crvenom imala isti broj namirnica za komponente nakon kuhanja, međusobno su komunicirali i improvizirali, ali kod crvenog tima improvizacija kod mesnog jela nije uspjela, pa su žiriju u tanjuru koji je bio kopija donijeli jednu komponentu više.

''Zadatak je u teoriji bio super, ali kad je krenula praksa krenuo je kaos'', zaključila je Zvijezdana nakon što su odbrojane i posljednje sekunde raspoložive za kuhanje.

Prezentacija jela prošla je jednako kaotično. Gorana se zbunila prilikom prezentacije jela žiriju, pa je taj dio prepustila Tomislavu, ali kad je on počeo prezentirati, Gorana mu je upadala u riječ, pa im je Stjepan kazao: ''Izgledate jako neozbiljno''.

Naposljetku je Gorana ipak preuzela riječ i žiriju rekla kako su pripremili škarpinu s oblačkom od bjelanjka, aromatiziranu u kadulji, raviole punjene ricottom, špinatom i lješnjakom u umaku od bijelog vina.

''Koliko vidim odavde, slično je našem tanjuru'', rekao je Ivan nakon što je otvoreno prvo zvono ispod kojeg je bilo originalno jelo, odnosno ono koje su radili Gorana i Tomislav. Na originalnom tanjuru tijesto je bilo sirovo, a riba bljutava, dok je drugi tanjur ''prava restoranska manistra'', pozitivno je iznenađen bio Stjepan.

Plavi tim napravio je škarpinu na ribljem temeljcu, riblji umak, ragu od slanutka i rajčica te rolice od blitve i pastu od badema. Vizualno se ni njihovi tanjuri nisu potpuno preklapali, ali čak i manje nego kod prvog jela crvenog tima. Riba je na originalnom tanjuru plavog tima bila sirova, pa je žiri probao umak koji se žiriju svidio te rolice od blitve. Na drugom kopija tanjuru riba je bila dobra, a ragu bolji nego na originalnom tanjuru. ''Koliko se puta dogodi da je kopija bolja od originala'', pitao se Damir.

Kopija mesnog jela crvenog tima imala je komponentu viška na tanjuru – tamni umak. U zadnji tren Gorana i Tomislav shvatili su da im umak nije dobar i na originalni tanjur nije stavljen, a na kopiju koju su radili Željka i Ivan je. Nakon što je žiri probao to jelo, Damir je upitao ostale članove: ''Čini li se i vama da je kopija ono što je trebao biti original?''

Vizure tanjura i kod plavog i kod crvenog tima bile su drugačije, a okusi u pravilu bolji na tanjurima kopijama, no koji će tim ovoga puta odnijeti pobjedu, doznat ćemo u sljedećoj emisiji MasterChefa.