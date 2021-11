Nakon analize nikad zahtjevnijeg gastroduela, kandidati MasterChefa saznali su tko od njih ide u eliminacijski izazov. Na iznenađenje svih, ispalo je kako se nisu borili tim protiv tima, nego s parom u svom vlastitom timu.

Željka Bleuš je bila jako zadovoljna i zadatkom i načinom na koji ga je ona u paru s Ivanom izvela, a budući da je njihovo jelo koje je trebalo biti kopija bilo bolje od originalnog, njih dvoje dobili su imunitet.

''Nakon pet minuta bilo mi je kao da sam bila doma u kuhinji'', komentirala je ona posljednje izazovno kuhanje. Iako je izazov i za Ivana Temšića imao određenu razinu zahtjevnosti, svjestan je bio toga da je Gorani Milaković kao voditeljici njihovog tima ipak bilo zahtjevnije. ''Meni je jučer bilo izazovno, ali mislim da je bilo najizazovnije Gorani. Kao i Željki, naposljetku, mi je bio gušt kuhati'', rekao je Ivan.

Roko Kulušić-Neral govori kako mu je izazov bio frustrirajući jer su se cijelo vrijeme kandidati nadvikivali. Melikor im je prigovorio da su se previše bavili detaljima koje su komunicirali i da su poruku o tome što žele, voditeljice mogle mnogo okvirnije komunicirati. Damir je konstatirao da bi im precizna komunikacija trebala biti na vrhuncu, ali nešto je krenulo po krivu.

''Ja sam radila prema uputama i tu je jednostavno nastala zbrka'', rekla je Zvijezdana Posavec budući da je Ana Antunović, voditeljica plavog tima, zadavala detaljne upute. Ana pak smatra da je po krivu pošlo meso za koje nije željela da bude sirovo. ''Kod mesa je nastala panika. Kad smo shvatili da nam se neće ispeći meso, odlučili smo ga rezati'', rekla je Zvijezdana.

Gorana je shvatila da su ona i Tomislav Marković s kojim je kuhala u paru potpune suprotnosti u kuhinji. Tijesto koje je radio Tomislav nije bilo dobro, pa su ga morali raditi ponovno te ga nisu stigli provući kroz mašinicu kao Ivan i Željka. ''Ravioli su bili sirovi jer sam bila na tri strane. Pitala sam jesu li gotovi, nisam dobivala nikakav odgovor. Trebalo je to servirati, to sam vadila, završavala jelo na maslacu'', ispričala je Gorana.

I riblje i mesno jelo kod crvenog tima bila je bolja kod kopije nego kod originala. ''Mislim da su upute bile detaljne. Mislim da se očekuje kad ne poznajete jelo da to bude upravo takvo'', smatra Roko. ''Teško je izdvojiti čija su jela generalno bila bolja'', rekao im je Stjepan. Originali su prema procjeni žirija napravili lošija jela i oni koji su ih radili – Gorana, Tomislav, Ana i Roko - idu u borbu za imunitet, dok su pobjednici dobiti nagradu - druženje u Bon apetitu.

U borbi za imunitet kandidati su morali proći dvije faze - obradu mesa i spremanje jela od komada mesa koji su obradili. Najbolji iz prve faze idu u drugu fazu. Damir im je pokazao kako obraditi meso, na što je Tomislav primijetio: ''Puno je to posla i treba puno koncentracije''.

''Ne izgleda teško jer je to Damir radio u laganim potezima. Treba zapamtiti komade, debljine i dobro očistiti meso'', procijenio je Roko. Osim toga, kandidati su morali napraviti i meso za tartar. ''Fasciniralo me njegovo baratanje nožem'', rekla je Ana kojoj je tata po struci mesar pa joj je prije ulaska u show objašnjavao dijelove mesa, ali kaže Ana da se ljutio na način na koji drži nož. ''Bitno mi je da ne razočaram tatu koji će me gledati, ali najbitnije je osvojiti imunitet jer ću imati manje stresa'', rekla je Ana.

Prvu fazu nije prošla Gorana, a ona je procijenila da ju je koštala njezina brzopletost. Najbolje je zadatak izvršio Tomislav. Roko i Ana imali su gotovo identične greške, ali jednu više ipak je imao Roko, pa su borbu za imunitet nastavili Tomislav i Ana.

U drugoj fazi, dvoje natjecatelja moralo je pripremiti tartarski biftek i stake medium rare. Pri serviranju su ga morali razrezati i staviti tanjur ispred sebe, te su za to imali 15 minuta.

''Znam ispeći to meso i moram se osloniti na svoju intuiciju'', rekla je Ana znajući da protiv sebe ima Tomislava koji je dokazao koliko odlično barata s jelima od mesa. Tomislav je na tavicu stavio dva bifteka kako bi na tanjur stavio ono bolje ispečeno.

"'Najveći problem je što sam izvadio bifteke tako da se ni jedan nije stigao opustiti'', rekao je Tomislav koji je napravio još jednu grešku prema procjeni žirija - umjesto da samo naulji meso za stake, dodatno je stavio ulje i na tavu što je bila pogreška na koju mu je pažnju skrenuo Melkior kada je vidio kako mu izgleda stake medium rare. ''Nisi napravio medium rare'', rekao mu je Melkior. Također, dodao je kako je u Tomislavovom tartaru majoneza sve preuzela.

''Savršeno ispečen medium rare stake'', rekao je Stjepan Ani. ''Međutim Tartarski ima jedan problem – bilo ga je premalo, nas trojica nismo znali kako ga podijeliti. Napravila si dobar tartarski biftek i osvojila imunitet'', priopćio joj je Stjepan.

Ana je za sada sigurna, ali tko će od ostalih troje natjecatelja u sljedećoj rundi kuhanja biti najslabija karika, doznat ćemo u novom emisiji MasterChefa.