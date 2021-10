Judy Garland bila je najveća zvijezda svoga doba, no zbog lošeg menadžmenta i velikih problema bila je nesretna do kraja života.

Američka glumica i pjevačica Judy Garland imala je zavidnu karijeru koja se protezala na više od 45 godina, a za svoje uloge i albume osvojila je redom sve nagrade. Još kao djevojčica dobila je Oscara, a kasnije je postala i ponosna vlasnica Zlatnog globusa i nagrade Tony. Garland je ujedno i prva žena koja je osvojila nagradu Grammy za album godine i to za "Judy at Carnegie Hall" iz 1961. godine. Njezinu tragičnu sudbinu na velikom je platnu prije nekoliko godina pokazala glumica Renee Zellweger.

Judy je rođena u obitelji glumaca, a njezini roditelji radili su u onda poznatom kazalištu. Prvi put se na pozornici pojavila kada je imala tek dvije godine i to sa sestrama i majkom, a nastupale su nekoliko godina zaredom. Iako su godinama živjeli u Minnesoti, obitelj se u jednom trenutku preselila u Kaliforniju zbog optužbi na račun Judyna oca, za kojeg se onda pričalo da je upleten u homoseksualne odnose. Njezina majka u Kaliforniji je pokušavala napraviti sve da njezine kćeri uspiju na filmu. Pred publikom su se pojavljivale kao Garland Sisters, no do 1935. godine su se raspale jer je najstarija od njih otišla u Nevadu, gdje se udala za glazbenika Leeja Khana.

Krajem njihovih nastupa u kazalištu Louis B. Mayer je zamolio Burtona Lanea da ide u kazalište, posluša njihov show i javi mu što mu se čini od cijelog nastupa. Dan poslije Judy je potpisala ugovor s kućom MGM bez ikakve audicije, no imali su problem s njezinom visinom (151 cm) i činjenicom da ne izgleda glamurozno kao glumačke dive toga doba. "Išla je na iste tečajeve kao Ava Gardner i Elizabeth Taylor, ali je bila svjesna da nije tipična ljepotica. Bila je ružno pače u to vrijeme i zbog toga jako frustrirana", rekao je jedan djelatnik MGM-a. Sa svojih 13 godina je bila prestara za dječje uloge, ali i premlada za uloge u filmovima s odraslim glumcima i MGM studio nije znao što da radi s njom.

Tri godine kasnije bila je na audiciji za "Čarobnjaka iz Oza", za ulogu Dorothy koja joj je potpuno promijenila život. Producenti su je drogirali amfetaminima kako bi ostala budna, a kasnije je dobivala lijekove za spavanje. Na setu filma doživjela je prave traume, a maltretirali su je kolege sa snimanja. Često su bili pijani te su maltretirali maloljetnu glumicu, koja se nije znala nositi u to vrijeme ni sa čime. MGM ju je zbog priče u javnosti spojio s kolegom Mickeyjem Rooneyjem koji joj je trebao biti dečko, a do svoje 17. godine je stalno bila na promotivnim turnejama novog filma. Zbog pretjeranih kilograma koje je nakupila u pubertetu, Judy je bila na dijetama, a sve je to ostavilo velikog traga u njezinu životu i kasnije.

Godine 1940. glumila je u tri filma, a bila je jedna od najvećih zvijezda svoje generacije. Artie Shaw bio joj je prvi "pravi" dečko koji joj je slomio srce, a David Rose zaprosio ju je na njezin 18. rođendan. Studio MGM morao je intervenirati zbog veze, jer je David još bio u braku s pjevačicom Marthom Raye. U međuvremenu je mlada Judy bila s Johnnyjem Mercerom, no kada se David službeno rastao on i Judy su stali pred oltar. Samo dvije godine kasnije njihova je ljubav pukla te su zatražili razvod. Na samome početku braka pobacila je jer kako su joj pričali majka i menadžeri, nije bilo promjereno da ostane trudna. Sljedeći pobačaj imala je dvije godine kasnije. Imala je kratku aferu s Orsonom Wellesom koji je u tom trenutku bio u braku s Ritom Hayworth, no nakon afere ostali su u prijateljskim odnosima.

Tijekom snimanja filma "Pirat" Judy je doživjela živčani slom i jedno je vrijeme bila u bolnici. Već je onda bilo jasno da je situacija ozbiljna kada je pokušala počiniti samoubojstvo, a slomljenim si je stalkom htjela prerezati zapešće. Dva tjedna je provela u psihijatrijskoj bolnici, nakon čega je postala ovisna o tabletama. U to je vrijeme već imala ozbiljne probleme s alkoholom, a izgubila je i sve poslove u MGM-u. Kako je snimala i pjesme, objavila je nekoliko albuma te je odlazila na turneje sa svojih dvoje djece koje je dobila iz kasnijeg braka.

Nastupala je često u Las Vegasu, a najveći koncert njezine glazbene karijere bio je onaj iz Carnegie Halla u Londonu, koji je kasnije objavljen i na nosaču zvuka. Dobila je i četiri nagrade Grammy.

Judy Garland nikada se nije potpuno oporavila od problema koje je imala, a sve je to dovelo do prerane smrti. Pronašli su je mrtvu 22. lipnja 1969. godine na podu kupaone u kući koju je unajmila u Londonu. Imala je tek 47 godina. Liječnici su kasnije potvrdili da je preminula od posljedica predoziranja barbituratima, no isključili su samoubojstvo. Osim toga, imala je i bulimiju, a njezin organizam nije mogao podnijeti toliku količinu lijekova odjednom.

Otkriveno je i kako je Judy u trenutku smrti na računu imala tek 40.000 dolara, iako je tijekom karijere zarađivala milijune. Zbog lošeg menadžmenta i brojnih kolega koji su je pokušavali pokrasti potpuno je propala, a njezina kći Liza Minnelli je uz pomoć obiteljskog prijatelja Franka Sinatre kasnije otplatila majčine dugove.