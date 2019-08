Nesretni brak princeze Diane završio je burnim razvodom, no prije no što je okončan, princeza je utjehu pronalazila u mnogobrojnim ljubavnicima.

Život princeze Diane od prvog je dana fascinirao javnost. Lijepa i mlada, odabrana je za mladenku princa Charlesa, nasljednika britanske krune, zbog jednostavnog razloga – bila je aristokratkinja i djevica.

Njezin se život preko noći potpuno promijenio, no iako je sve javnosti djelovalo bajkovito, stvarnost je bila znatno drukčija. Charles se trudio zavoljeti Dianu, no unatoč trudu i dvojici sinova koje mu je rodila – nikada nije uspio. Njegovo je srce odavno bilo zarobljeno i predano Camilli Parker Bowles, a Diana je toga bila bolno svjesna.

Nesretni brak princeze i princa trajao je dugi niz godina, no u njemu baš nitko nije bio sretan, a Diana je kasnije priznala kako je "bila gužva jer ih je neprestano bilo troje u odnosu", aludirajući time na Camillu.

Pri samom kraju braka s Charlesom, kasnih 80-ih i ranih 90-ih kada rastava još nije bila zakonski okončana, ali je par živio razdvojenim životima, Diana se upustila u niz ljubavnih veza s uglednim muškarcima iz britanske elite.

Utjehu je pronašla u čak sedam ljubavnika koji su joj pomogli proći kroz to teško razdoblje u životu. Zbog tih je romansi bila izložena stalnim kritikama kraljevske obitelji, ali trudila se ne obazirati se na njih, već slijediti svoje srce.

Tko su muškarci koji su trebali ispuniti prazninu koju je Charles ostavio u Dianinu srcu?

Prvi je među veličanstvenom sedmoricom koje ćemo spomenuti Oliver Hoare, koji je 2018. preminuo od posljedica raka u 73. godini života. Oliver i Diana započeli su svoju aferu 1992. godine dok su oboje bili vjenčani za druge ljude, a Oliver je bio i otac troje djece.

16 godina stariji od lijepe princeze, Oliver je bio ugledni posrednik umjetninama koji je opskrbljivao najvažnije londonske galerije i muzeje, a danas se smatra najvećim stručnjakom za islamsku umjetnost.

Za aferu se saznalo tako što se jedne noći oglasio alarm Kensingtonske palače u kojoj je živjela Diana, a policija je u grmlju ispred palače pronašla Olivera kako se skriva od pogleda pušeći cigaretu.

Romansa je došla svome kraju kada je Oliverova žena, bogata francuska nasljednica, zaprijetila razvodom. Kako nije želio uništiti svoju obitelj, Oliver je ostavio Dianu, a ona ga je nakon prekida opsjedala pozivima zivkajući ga u ured i po 300 puta dnevno. Navodno je bila ogorčena te se osjećala izdano, pa mu je slala i prijeteća pisma. Na sve se to Oliver na kraju potužio svom dobrom prijatelju, princu Charlesu.

Jedan od Dianinih ljubavnika bio je policajac Barry Mannakee, u kojem je tražila očinsku figuru i oslonac koji joj je nedostajao. Barry je služio za Dianu i zapravo mu je posao bio osiguravati njezinu sigurnost, no čim se vijest o nedoličnoj vezi između princeze i policajca proširila do kraljevske obitelji – Barry je smijenjen s dužnosti.

Kasnije je princeza priznala kako je u periodu od 1984. do 1986. bila strastveno zaljubljena u nekoga iz svoga bliskog okruženja, a iako ga nije imenovala, vjeruje se da se radi o Mannakeeu. Policajac je preminuo 1987. u nesreći na motociklu.

Od 1986. do 1991. Diana je bila u vezi s Jamesom Hewittom, a mnogi su šuškali da je njihova veza započela i ranije te da je on otac princa Harryja. Crvenokosi profesionalni jahač 2003. je razmišljao o prodaji 64 Dianina ljubavna pisma za nevjerojatnih 10 milijuna funti, no na kraju se suzdržao.

Oni koji su znali za aferu potvrdili su da je par bio u strastvenoj vezi, no da se više radilo o seksu nego o dubokim emocijama.

Među Dianinim plahtama našao se i James Gilby, s kojim je princeza ozbiljno planirala i bijeg od kraljevske obitelji. Njihove su telefonske razgovore snimile tajne službe u palači pa je njihova namjera o bijegu brzo razotkrivena 1989. godine.

Par se poznavao od prije Dinanina vjenčanja za Charlesa, a snimke razgovora bile su ogroman udarac za odnose s ostatkom kraljevske obitelji.

Kako je Diana bila poznata kao vrsna sportašica i ljubiteljica teretana, u jednom je svom pohodu na teretanu tako upoznala i Willa Carlinga. Will Carling bio je profesionalni igrač ragbija i u trenutku afere s Dianom navodno je bio sretno oženjen.

Par je prekinuo sve veze 1995., a povlačili su se i po novinama. Willova supruga kritizirala je Dianino ponašanje i promiskuitet, a princeza je pak odgovorila da ju je sportaš slijedio kao psić i da ga se nije mogla otarasiti.

Najvažniji Dianin ljubavnik svakako je bio Hasnat Khan, ugledni londonski liječnik s kojim je princeza provela čak dvije godine, a šuškalo se i da planiraju svadbu. Princeza je Khana navodno opisivala kao ljubav svog života, a da je mislila ozbiljno, dokazuje i činjenica da je otišla u obiteljski posjet njegovoj obitelji u Pakistanu.

Veza je trajala od 1995. do lipnja 1997., a čak ju je i princ Charles odobrio.

Posljednji Dianin ljubavnik ujedno je i njezin najslavniji odabranik. Dodi Fayed, egipatski nasljednik koji je obožavao luksuzan život, podijelio je njezinu tragičnu sudbinu i preminuo u istoj prometnoj nesreći kao i Diana 1997.

Diana i Dodi upoznali su se u palači njegova oca, a njihova je romansa trajala samo mjesec dana prije no što su poginuli. Fotografije iz lifta u kojem Diana Fayeda nježno drži za ruku samo sat vremena prije no što se dogodila nesreća ostale su vječno urezane u kolektivno sjećanje obožavatelja princeze.

Kada su fotografije snimljene, sretnom paru preostao je samo još jedan sat života.