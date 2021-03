Možda to nije očekivala, ali svećenici su odlučili istražiti izjavu Meghan Markle o navodnoj privatnoj ceremoniji vjenčanja nje i princa Harryja jer je time sve poprilično zbunila i uznemirila.

Jedna od izjava kojom je Meghan Markle sve šokirala u intervjuu s Oprom Winfrey jest ona da se s princem Harryjem vjenčala na privatnoj ceremoniji, i to nekoliko dana prije kraljevskog vjenčanja u koje su bile uprte oči cijeloga svijeta.

To je mnoge iznenadilo, razočaralo, pa i ostavilo u nevjerici, a jedan od njih je svećenik Mark Edwards, koji je odlučio ispitati Meghanine tvrdnje. On je inače vikar u crkvi sv. Mateja u Dinningtonu i sv. Cuthberta u Brunswicku i za britanske je medije izjavio kako mu je visokopozicionirana osoba iz londonske rezidencije nadbiskupa Canterburyja iliti palače Lambeth potvrdila da on radi privatna vjenčanja.

"Justin Welby ne radi privatna vjenčanja, a Meghan je Amerikanka i to ne razumije", izjavio i dodao da je izazvala veliku zbunjenost među svećenstvom, ali i parovima koji žele imati privatne ceremonije, a ne mogu.

"To je sve svećenike dovelo u tešku poziciju jer se kosi s konstitucijama vjenčanja Engleske crkve. Tu trebaju biti nazočni svjedoci, licence, poštovati se zakoni. Možemo li sada raditi privatna vjenčanja bez svjedoka u svojim vrtovima? Imao sam takvih pitanja tijekom karantene zbog korone, ali sam morao ljudima objasniti da to ne bi bilo legalno vjenčanje. I tu vrijede jednaka pravila za sve", objasnio je.

Svećenik je tada sa stopostotnom sigurnošću zaključio da Meghan i Harry nisu imali privatnu ceremoniju.

"Justin je imao privatni razgovor o vjenčanju u svom vrtu, ali uvjeravam vas, brak nije sklopljen sve do onoga koji su prenosile televizije diljem svijeta", izjavio je.

Nadbiskup od Canterburyja odlučio je pak da neće uopće komentirati Meghanine tvrdnje jer je to privatna stvar.