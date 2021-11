Jim Gordon surađivao je s najpopularnijim glazbenicima na svijetu te mu je raspored bio pretrpan sve dok se nije shvatilo da se bori s opakom bolesti.

Bubnjar Jim Gordon bio je jedan od najtraženijih glazbenika na sceni 60-ih i 70-ih godina, a tijekom karijere je radio s najvećim zvijezdama svjetske glazbene scene. Surađivao je s Ericom Claptonom, Cher, Joeom Cockerom, Johnom Lennonom, The Beach Boysima, Aliceom Cooperom, a lista njegovih suradnji ide do u nedogled.

Karijeru je započeo 1963. godine kao 17-godišnjak u bendu The Everly Brothers, a brzo se probio na sceni Los Angelesa. Snimao je albume s Little Richardom, Geneom Clarkom, The Beach Boysima i mnogima drugima, a na vrhuncu karijere bio je toliko zaposlen da je u jednome danu svirao u po tri različita grada. Znao je jutro provesti u Los Angelesu, popodne na koncertu u Las Vegasu, a večer u San Diegu nakon čega bi se vratio u Los Angeles.

Često je nastupao s legendarnim Ericom Claptonom, a osim bubnjeva ponekad je svirao i klavir. Upravo Gordon zaslužan je i za hit-pjesmu "Layla" koju je snimio s Claptonom, s kojim je kasnije obišao čitav svijet. Kada ga je primijetio Frank Zappa zamolio ga je da mu pomogne u bendu te su zajedno nastupali diljem SAD-a.

Gordon je u jednom trenutku počeo čuti glasove, a bilo je jasno da ima šizofreniju, što su primijetile i njegove kolege. Američki mediji su pisali kako je čuo glasove svoje majke zbog čega se izgladnjivao te nije mogao spavati, a ni svirati bubnjeve. Godine 1983. napao je svoju majku čekićem te ju je nožem izbo do smrti.

Kada je završio na sudu prihvaćena je njegova obrana zbog dijagnoze kojom su mu utvrdili akutnu šizoferniju, no u srpnju 1984. godine dobio je presudu po kojoj je na 16 godina išao u zatvor. Kazna mu se do danas produljivala, a navodno je naglasio kako ne namjerava napustiti zatvor. Nakon nekoliko saslušanja na kojima se nije pojavio bilo je jasno kako je njegova vlastita odluka da ostane doživotno u zatvoru.

