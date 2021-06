Bivšu srspku manekenku Aniku Božić zbog udaje za bogataša iz Saudijske Arabije Jusufa Al Saraja nazivaju arapskom princezom, a sada je otkrila što misli o tom nadimku.

Anika Božić nekada je bila perspektivna srpska manekenka. Radila je i kao novinarka, no javnosti je postala najzanimljivija kada se zaljubila u arapskog bogataša Jusufa Al Saraja za kojeg se i udala.

U medijima su joj tada nadjenuli nadimak arapska princeza, a ona se na to sada osvrnula u novom intervjuu.

"Neki novinar je to upotrijebio u smislu metafore i to je ljudima vjerojatno bilo zanimljivo. Tako da eto, od svega što sam ja radila ili što nisam radila, medijima je ipak najzanimljivije to za koga sam se ja udala", kazala je Anika za srpski Mondo.

Ispričala je i kako su se ona i suprug upoznali, a priznala je i da njihov prvi susret nije bio filmski.

"Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja i u početku nisam bila oduševljena s njim, a mislim da ni on nije bio oduševljen sa mnom. Znači nije bila ljubav i zaljubljenost na prvi pogled, nego smo kasnije kroz druženje i kroz prijateljstvo ustvari shvatili da smo savršeni jedno za drugo", otkrila je.

Anika danas živi na relaciji Kairo-Pariz, a rado posjećuje i rodni Beograd u kojem je prava zvijezda. Na Instagramu, gude je prati preko 120 tisuća ljudi, često se hvali luksuzom u kojem živi, a obožava dijeliti i svoje fotke u badićima.