Demi Lovato, Pink, Alec Baldwin, Steven Tyler i Eminem samo su neke od zvijezda koje su zbog predoziranja umalo završile dva metra pod zemljom.

Brojne zvijezde pale su u ralje droga te su smrti mladih i poznatih često punile naslovnice svjetskih medija. Ipak, neke su se zvijezde zbog pretjerivanja s drogama našle oči u oči sa smrću, nakon čega su pomagale drugima u borbi s ovisnostima.

U srpnju 2018. godine pjevačica i glumica Demi Lovato predozirala se heroinom. Pronašla ju je asistentica te su je odmah prevezli u bolnicu. Prije predoziranja priznala je kako se bori s poremećajem prehrane, bipolarnim poremećajem te godinama konzumira velike količine droge i alkohola. Otišla je u centar za rehabilitaciju na 90 dana, a otkako je izašla, o svemu otvoreno govori svojim obožavateljima te ih potiče da potraže pomoć i riješe se svojih ovisnosti.

Glazbenk Marshall Mathers, poznatiji kao Eminem, u pjesmama je često govorio o drogama i nasilju, no tek je prije nekoliko godina otkrio stvarnu priču svojih ovisnosti. Priznao je kako je bio ovisan o lijekovima protiv bolova i Vicodinu, a jedno je vrijeme uzimao čak 30 tableta dnevno. Istaknuo je u jednom intervjuu kako je bio "dva sata do smrti" kad su ga doktori spasili. Kada je izašao iz centra za rehabilitaciju, Eminem se javio Eltonu Johnu, koji se također borio sa sličnim ovisnostima te je pomogao mlađem kolegi da prebrodi teško razdoblje.

Pjevač Tony Bennet također je pokucao na vrata smrti 70-ih godina. Predozirao se kokainom te se onesvijestio u kadi. Pronašla ga je druga supruga Sandy Grant te ga je odvezla u bolnicu. Zahvaljujući sinu Dannyju Bennet se oporavio.

Glumica Demi Moore također ima nesretnu priču s predoziranjem. Nakon što je saznala da je suprug Ashton Kutcher vara, u siječnju 2012. godine doživjela je napadaj zbog udisanja dušikova oksida. U tom je periodu često tulumarila sa kćeri te se drogirala s njezinim prijateljima. Napadaj je dobila zbog sintetičke marihuane te su je odmah prevezli u bolnicu.

Pink je danas pop-zvijezda, no prije slave bila je nestašna tinejdžerica. Od 13. do 15. godine često je odlazila ne rave partije, a s 15 godina umalo se predozirala jer je uzela kombinaciju ecstasyja i LSD-a. Danas kaže kako konzumira samo vino te da se drogama nije okrenula već dugi niz godina.

Pjevač Steven Tyler danas živi čisti život, no 70-ih i 80-ih godina frontmen benda Aerosmith partijao je kao i brojne njegove kolege. Dok je Aerosmith bio na vrhuncu karijere, Steven je sve češće uzimao heroin, a priznao je kako je četiri puta umalo umro od predoziranja. Menadžer benda odveo ga je u rehabilitacijski centar te mu je spasio život.

Predoziranje je prestravilo i glumca Aleca Baldwina, koji je priznao kako je 80-ih godina često uživao u drogama i alkoholu. Sve do veljače 1985. godine nije obraćao pažnju na to koliko često i koje količine droge uzima, dok se nije predozirao. Upravo to okrenulo mu je život, a odonda je trijezan.

Basist benda Mötley Crüe Nikki Sixx, za razliku od ostalih kolega s ovoga popisa zaista i jest umro te se vratio. U prosincu 1989. godine Sixx je uzeo heroin, kokain te je u isto vrijeme pio alkohol, nakon čega se predozirao. Odveli su ga u bolnicu te je proglašen klinički mrtvim na dvije minute. Zahvaljujući injekciji adrenalina vratio se među žive, a često je govorio o tom iskustvu.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi za pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01/2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116-111.

Broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22h ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr