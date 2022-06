Slatki video Kate Middleton i princa Williama osvanuo je na Twitteru i rastopio njihove obožavatelje koji već jedva čekaju i njihovu skoru selidbu u Windsor.

Dojmovi o proslavi platinastog jubileja britanske kraljice Elizabete još se ne stišavaju, a na društvenim se mrežama pojavljuju fotografije i snimke članova kraljevske obitelji koje su njihovi obožavatelji uspjeli uhvatiti.

Među njima je i slatki trenutak Kate Middleton i princa Williama u Cardiffu, a koji je sada osvanuo na Twitteru i sve rastopio.

Korisnica registrirana pod imenom Fifi Love the Cambridges podijelila je video na Twitteru, a u kratkom isječku vidi se kako Kate jedna obožavateljica govori da će briljantna princeza od Walesa kada princ William bude prvi u redu za prijestolje.

"U dobrim sam rukama", odgovorila joj je Kate i pogledala svog Williama, što je raznježilo njihove obožavatelje.

At Cardiff Castle, I captured the moment when a lady told The Duchess of Cambridge ‘You’re going to be a brilliant Princess’ and she replied looking at Prince William ‘I’m in good hands’ 💙😭🙌



🎥 Credit: Me 😃#PrinceWilliam #DuchessofCambridge #Royal #Royals #HM70 #TheQueen pic.twitter.com/TqQTx4pOfo