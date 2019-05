Američka hit-serija "Strasti" počela se emitirati prije dvadeset godina, a vjerne obožavatelje stekla je i u Hrvatskoj. Sjećate li se zbog čega je ova serija bila toliko uspješna?

Američka serija "Strasti" počela se emitirati prije točno dvadeset godina, a u svojih devet godina snimanja stekla je kultni status.

Hrvatskoj je publici ova hit-serija predstavljena upravo na Novoj TV, na kojoj je emitirano tek 520 epizoda, odnosno prve dvije sezone te dugovječne sapunice koja je bila mrska kritici, ali omiljena publici.

Ljubavne zgode i nezgode stanovnika gradića Harmony u Novoj Engleskoj mnogi su pratili su oduševljenjem, a posebnu čar seriji davala je doza fantastike. Tako smo pratili svijet u kojem novac i moć pokreću stvari, a u Harmonyu, malom idiličnom gradiću vode se ratovi između najutjecajnijih obitelji - bogataša Cranea, radnika Bennetsa, Russellsa, Lopez-Fitgeraldsa i milijunaša Hotchkissa. Borbe za utjecaj i ugled, isprepletene s ljubavnim interesima, činile su zamršenu mrežu odnosa Harmonyja. Poseban šarm ovoj neuobičajenoj sapunici davao je i lik Tabithe, 300 godina stare vještice koja se poigrava životima svojih sugrađana, a živi i druži se s oživljenim lutkom Timmyjem.

U moru meksičkih, brazilskih i španjolskih sapunica 90-ih godina, "Strasti" su slijedile isti obrazac ljubavnih spletki i intriga, no razlikovale su se po svojim elementima fantastike i misterije, koja je, ruku na srce, u mnogo slučajeva djelovala kao vrhunski kič.

Vještice, vukodlaci, ormar kroz koji se prolazi do pakla, nadnaravne moći, oživljeni lutci, mnogo silovanja i još više ubojstava urezali su ovu atipičnu sapunicu u pamćenje mnogih, a u trenutku početka emitiranja proglašena je i vrlo kontroverznom. Naime, glavna junakinja serije Sheridan Crane glumi kako joj je baš princeza Diana najbolja prijateljica, pa se u seriji vidi kako s njom razgovara tek nekoliko trenutaka prije no što je princeza poginula. Ta je scena izazvala burne reakcije javnosti, no to je doista ništa u odnosu na ono što je uslijedilo u daljnjim sezonama serije.

Tako su gledatelji mogli svjedočiti kako se vještica Tabitha, stara čak 300 godina, iz svoje kuće smije i ruga građanima manipulirajući svojim moćima njihovim životima, a u svemu ju je pratio njezin lutak Timmy, najupečatljiviji lik serije.

Josh Ryan Evans, koji je tumačio Timmyja, preminuo je tri godine nakon početka emitiranja serije, tj. 5. kolovoza 2002. u dobi od samo dvadeset godina, i to zbog komplikacija uzrokovanih urođenom srčanom manom. Spletom bizarnih okolnosti, na isti dan kad je Evan preminuo emitirana je epizoda "Strasti" posvećena Timmyju, u kojoj on umire i cijeli set se od njega oprašta.

Inicijalno je plan scenarista bio da lik Timmyja ubiju, no da on ostane u seriji kao anđeo koji bi nadgledao likove. Ipak, kako je Evans preminuo, to se nije ostvarilo.

Iako su "Strasti" bile velik uspjeh u Hrvatskoj, domaće je gledateljstvo imalo priliku pogledati samo prve dvije sezone sapunice, tako da je za nas emitiranje prestalo 2001., a za Amerikance tek 2008.

Glavni glumci serije nakon "Strasti" nisu ostvarili značajne karijere. Glumac Jesse Metcalf, koji je igrao lik Miguela Lopez-Fitzgeralda, kasnije je glumio u seriji "Kućanice", i to vrtlara. Brook Kerr u seriji je glumila Whitney Russell, a nakon ove trash sapunice ostvarila je tek niz epizodnih uloga u kriminalističkim serijama "CSI: Miami" i "Okus krvi".

Vješticu Tabithu utjelovila je Juliet Miles, a kasnije je glumila u "Ludnici u Clevelandu" od 2010. do 2015. Travis Schuldt igrao je Ethana Winthropa, a kasnije je kao gostujući glumac igrao u nizu popularnih serija, od "Teorije velikog praska" pa sve do "Mentalista."

Justin Hartley utjelovio je bogatog Foxa Cranea, a poznat je i po ulogama u "Djevici Jane" i "Smalvilleu".

Iako možda glumci iz "Strasti" nisu postali svjetska imena televiijskih serija, mnogi će ih dugo i s ljubavlju pamtiti kao likove američke trash sapunice koja je svojim nevjerojatnim preokretima i beskrajnim smislom za fantastično uveseljevala mnoge.